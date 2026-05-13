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Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin ASL Foggia Cooperazione europea e formazione professionale: delegazione del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin

"Percorsi di formazione e innovazione, che contribuiscono alla costruzione di un sistema sanitario sempre più aperto"

ASL Foggia Cooperazione europea e formazione professionale: delegazione del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin

ASL Foggia Cooperazione europea e formazione professionale: delegazione del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Esperienze professionali e scambi internazionali al servizio della salute mentale. Per tre giornate, il Dipartimento di Salute Mentale di ASL Foggia ha ospitato quattro professionisti del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin di Namur (Belgio) nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ dedicato alla mobilità formativa e allo scambio di buone pratiche nel settore della salute mentale.

L’iniziativa rientra nelle attività di Mobilità Adulti Erasmus+ – Job Shadowing, previste dall’accreditamento Erasmus+ (KA120 – Educazione e Formazione Professionale), ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Stigmamente – Arte, Media e Psichiatria, impegnata nella promozione di percorsi di sensibilizzazione e contrasto allo stigma in psichiatria.

ASL Foggia Cooperazione europea e formazione professionale: delegazione del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin
ASL Foggia Cooperazione europea e formazione professionale: delegazione del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin

 

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Nel corso della visita, i professionisti belgi hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i modelli organizzativi e i percorsi clinico-assistenziali adottati dal Dipartimento di Salute Mentale di ASL Foggia diretto da Savino Dimalta.
Le attività sono state articolate secondo il calendario seguente:
• 11 e il 12 maggio presso il Servizio di Autismo e Neuropsichiatria Infantile di Foggia;
• 13 maggio presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia.
JOB SHADOWING: OSSERVARE, CONFRONTARSI E MIGLIORARE
L’esperienza di job shadowing ha consentito ai partecipanti di approfondire l’organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri, osservare da vicino il lavoro delle équipe multidisciplinari e confrontarsi sulle strategie di presa in carico delle persone con disturbi mentali.
Oltre all’aggiornamento professionale, la mobilità ha favorito lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali, come il pensiero critico, l’adattabilità, l’apprendimento interculturale e il trasferimento delle migliori pratiche nei rispettivi contesti di lavoro.

RETE EUROPEA CONTRO LO STIGMA
“La collaborazione con il Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin e con l’associazione Stigmamente conferma l’impegno di ASL Foggia nel promuovere percorsi di cooperazione internazionale orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e al contrasto dello stigma e della discriminazione”, spiega Savino Dimalta Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di ASL Foggia. “Percorsi di formazione e innovazione, che contribuiscono alla costruzione di un sistema sanitario sempre più aperto, competente e connesso ai valori europei di inclusione, apprendimento permanente e solidarietà. La partecipazione a progetti europei come Erasmus+ – sottolinea – rappresenta una straordinaria occasione di crescita professionale e umana. Il confronto con colleghi di altri Paesi ci ha consentito di condividere esperienze, valorizzare le buone pratiche e rafforzare una cultura della salute mentale sempre più inclusiva, innovativa e attenta ai bisogni delle persone e delle loro famiglie”.

 

Foggia, 13 maggio 2026

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