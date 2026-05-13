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Home // Economia // Assicurazioni, aumento da 280 euro per i contratti. Zanelli: “Siamo andati oltre la tutela del potere d’acquisto”

CONTRATTI ASSICURAZIONI Assicurazioni, aumento da 280 euro per i contratti. Zanelli: “Siamo andati oltre la tutela del potere d’acquisto”

Prevista inoltre una una tantum di 550 euro in denaro e 450 euro in welfare, insieme a interventi su diritti civili e sociali

Assicurazioni, aumento da 280 euro per i contratti. Zanelli: “Siamo andati oltre la tutela del potere d’acquisto”

Il segretario nazionale di First Cisl, Antonio Zanelli - Fonte Immagine: firstcisl.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Economia // Lavoro //

È stato firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore assicurativo tra le organizzazioni sindacali, tra cui First Cisl, e l’ANIA, con un accordo che prevede un aumento economico complessivo di 280 euro mensili per il quarto livello, settima classe, con una crescita pari a circa l’11,5%.

L’intesa stabilisce che l’incremento sarà erogato in tre tranche a partire dal 1° gennaio 2026, 2027 e 2028, con la prima erogazione prevista il 31 luglio 2026 comprensiva degli arretrati. Il contratto avrà validità fino al 31 maggio 2028. Prevista inoltre una una tantum di 550 euro in denaro e 450 euro in welfare, insieme a interventi su diritti civili e sociali.

Tra le novità dell’accordo figurano anche misure dedicate ai produttori con incrementi maggiorati sui primi livelli, una dichiarazione per la tutela delle situazioni di fragilità e una lettera sull’area contrattuale degli appalti. È inoltre prevista una posizione congiunta sull’intelligenza artificiale, definita come strumento “esclusivamente a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Il segretario nazionale di First Cisl, Antonio Zanelli, ha commentato positivamente l’intesa sottolineando il valore economico dell’accordo: «Con l’incremento economico della retribuzione siamo andati ben oltre l’obiettivo prioritario della tutela del potere d’acquisto».

Zanelli ha inoltre evidenziato la posizione condivisa sull’innovazione tecnologica, affermando: «La dichiarazione condivisa dalle parti chiarisce che l’Intelligenza Artificiale deve essere esclusivamente a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori».

Infine, ha sottolineato come il negoziato abbia respinto richieste peggiorative su alcuni istituti contrattuali: «Viste la solidità e le grandi opportunità di crescita del settore abbiamo respinto con successo le richieste datoriali peggiorative su istituti come classi di anzianità e gli inquadramenti», aggiungendo che il lavoro proseguirà ora a livello aziendale per ulteriori tutele e riconoscimenti economici.

Lo riporta rainews.it.

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