Si chiude un’era e se ne apre un’altra per l’Audace Cerignola. Dopo dodici anni alla guida del club, Nicola Grieco è pronto a lasciare la presidenza e a cedere il 100% delle quote societarie a una cordata di imprenditori locali. Una svolta importante per il futuro del calcio cerignolano, destinata a segnare una nuova fase nella storia recente della società gialloblù.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il preliminare di cessione sarebbe stato firmato lunedì 12 maggio. A rilevare il club saranno figure già vicine all’Audace Cerignola e al tessuto economico cittadino: Gianni Nardiello, attuale vicepresidente, Vito Manduano, main sponsor della società, Lio Lo Conte e Francesco Masiello. Non è escluso, inoltre, l’ingresso di un quinto socio prima del closing definitivo, previsto entro una settimana.

La scelta di affidare il club a una cordata interamente cerignolana rappresenta un segnale preciso: mantenere l’Audace nelle mani di imprenditori del territorio, già coinvolti nel progetto sportivo e interessati a dare continuità al percorso costruito negli ultimi anni. Non si tratterebbe, dunque, di un passaggio traumatico, ma di un cambio al vertice pensato per garantire stabilità e prospettive alla società.

Nicola Grieco lascia dopo un ciclo lungo e significativo. In dodici anni di presidenza, il numero uno gialloblù ha accompagnato l’Audace Cerignola in un percorso di crescita, consolidamento e ambizione, contribuendo a riportare entusiasmo intorno alla squadra e alla piazza. La sua uscita dalla compagine societaria, però, non dovrebbe coincidere con un addio definitivo al club: Grieco avrebbe infatti manifestato la disponibilità a restare vicino al progetto come sponsor, eventualmente anche con un ruolo di primo piano.

L’operazione è stata seguita dall’avvocato Rosa Mennuni e dovrà ora arrivare al closing definitivo. Solo dopo quel passaggio sarà possibile definire con precisione il nuovo organigramma societario. Al momento, Gianni Nardiello appare il nome più accreditato per assumere la presidenza, anche alla luce del ruolo già ricoperto all’interno della società e della continuità che la nuova proprietà vorrebbe garantire.

Tra le prime questioni che la futura dirigenza sarà chiamata ad affrontare c’è quella legata all’area tecnica. Uno degli obiettivi principali sarà trattenere il direttore sportivo Elio Di Toro, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. La sua permanenza rappresenterebbe un tassello importante per programmare la prossima stagione e dare continuità al lavoro svolto.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere assetti, ruoli e strategie. La conferenza stampa già convocata da Nicola Grieco per mercoledì 20 maggio potrebbe diventare il momento ufficiale per chiarire i dettagli dell’operazione e salutare una fase storica della società.

Per Cerignola, intanto, si apre una nuova pagina: il club resta nelle mani della città, con l’ambizione di proseguire il percorso avviato e consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico nazionale. Lo scrive tuttoc.com.