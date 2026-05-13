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Home // Foggia // Biometano a Candela, via libera all’ampliamento della Bel Agri: produzione portata a 800 Sm³/h

Bel Agri Biometano a Candela, via libera all’ampliamento della Bel Agri: produzione portata a 800 Sm³/h

La Provincia di Foggia approva la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale

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Giuseppe Nobiletti - Fonte Immagine: Facebook: Giuseppe Nobiletti

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Foggia // Politica //

CANDELA – La Provincia di Foggia ha approvato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto della società Bel Agri S.r.l., situato in località “Serra”, nel territorio comunale di Candela.

Il provvedimento consentirà l’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto di biometano, che passerà dagli attuali 500 a 800 standard metri cubi all’ora.

La determina dirigenziale del Settore Ambiente rappresenta un passaggio fondamentale per il potenziamento dell’impianto agroindustriale dedicato alla produzione di biometano da sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici.

Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all’istanza, la modifica punta a migliorare le prestazioni complessive dell’impianto, ottimizzare i flussi produttivi e incrementare l’efficienza energetica e ambientale.

Tra gli interventi previsti figura l’installazione di un impianto di liquefazione della CO2 per il recupero dell’anidride carbonica separata durante il processo di upgrading del biogas.

L’obiettivo è valorizzare un flusso che attualmente viene disperso in atmosfera.

Il progetto prevede inoltre: l’installazione di un secondo compressore; una nuova torcia di maggiore potenza; la trasformazione dello stoccaggio del digestato; un secondo cogeneratore da 300 kWe; la sostituzione del cogeneratore esistente con un modello più efficiente; la realizzazione di una trincea coperta per il nocciolino.

La documentazione tecnica, firmata dall’ingegnere Francesco Paolo Spagone, specifica che la nuova configurazione impiantistica manterrà la potenza termica complessiva al di sotto di 1 MW durante l’esercizio ordinario.

La Provincia di Foggia ha richiamato nel provvedimento il quadro normativo di riferimento previsto dal D.P.R. 59 del 2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale.

La società Bel Agri era già titolare di una precedente autorizzazione rilasciata nel 2023 dal SUAP del Comune di Candela.

Successivamente erano intervenuti ulteriori aggiornamenti autorizzativi nel 2025, soprattutto in materia di emissioni in atmosfera.

Con la nuova determina viene quindi aggiornato l’allegato tecnico relativo alle emissioni, lasciando inalterate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti precedenti.

Il titolo autorizzativo resterà valido fino al 16 agosto 2038.

La Provincia ha inoltre ricordato che eventuali future modifiche dell’impianto dovranno essere sottoposte a nuove procedure autorizzative.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle energie rinnovabili e della filiera del biometano nel territorio della Capitanata, settore che negli ultimi anni sta registrando una forte crescita grazie agli investimenti nel recupero energetico degli scarti agricoli e zootecnici.

L’ampliamento dell’impianto potrebbe rappresentare un ulteriore impulso per il comparto energetico e agroindustriale locale, in una fase caratterizzata da crescente attenzione verso la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale.

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