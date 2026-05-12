Borgo Tavernola, albero crolla sulla strada: “Poteva essere una tragedia”

BORGOTAVERNOLA — Paura oggi a Borgo Tavernola a Foggia, nei pressi di una pizzeria della zona, dove un grosso albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata occupando completamente la strada e creando una situazione estremamente pericolosa per automobilisti e mezzi in transito.

Sul tratto interessato passa anche la linea 24 del trasporto pubblico e, secondo quanto riferito da alcuni residenti, solo per pochi istanti si sarebbe evitata una tragedia. L’albero, di grandi dimensioni, è caduto attraversando l’intera sede stradale, costringendo all’intervento immediato degli operatori per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione del tronco e dei rami.

L’episodio ha riacceso la preoccupazione dei cittadini, che parlano di un rischio troppo spesso sottovalutato. “Poteva accadere l’ennesima tragedia, come già avvenuto tempo fa in viale Europa”, raccontano alcuni residenti della zona, ancora scossi per quanto accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il crollo ha provocato paura e rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi incaricati delle operazioni di sicurezza e ripristino della viabilità.