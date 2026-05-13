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Home // Gargano // Casa Sollievo, Gumirato: “Delusi da Regione Puglia e sindacato, la Fondazione andrà avanti”

GUMIRATO CASA SOLLIEVO Casa Sollievo, Gumirato: “Delusi da Regione Puglia e sindacato, la Fondazione andrà avanti”

"Siamo delusi di una Regione Puglia che non ha rispettato i patti, siamo delusi di un sindacato che anch’esso non ha rispettato i patti"

Casa Sollievo, Gumirato: “Delusi da Regione Puglia e sindacato, la Fondazione andrà avanti”

Gino Gumirato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, interviene sulle notizie diffuse nelle ultime ore riguardanti la presunta notifica di decreti ingiuntivi per il recupero di somme rivendicate dai sindacati.

«Non abbiamo notizie formali di decreti ingiuntivi contro la Fondazione», ha dichiarato Gumirato, aggiungendo però di aver preso atto delle comunicazioni sindacali sulla vicenda. «Ovviamente ci difenderemo per quei diritti che i sindacati ritengono di avere, almeno fino al 2025 e ai primi mesi del 2026».

Il direttore generale sottolinea come la situazione non desti particolare preoccupazione per la Fondazione, parlando invece di forte amarezza nei confronti delle istituzioni regionali e delle organizzazioni sindacali. «Non siamo preoccupati, siamo delusi. Siamo delusi di una Regione Puglia che non ha rispettato i patti, siamo delusi di un sindacato che anch’esso non ha rispettato i patti».

Gumirato difende inoltre la politica retributiva adottata dalla struttura sanitaria, ribadendo che gli stipendi del personale resteranno competitivi e adeguati al mercato sanitario, sia pubblico che privato. «Gli stipendi dei nostri dipendenti sono adeguati e rimarranno per molti anni assolutamente adeguati a un mercato della Sanità che sappiamo essere difficile e complesso».

Infine, il manager conferma la volontà della Fondazione di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo: «La Fondazione va avanti, continueremo a creare valore per i dipendenti, per i pazienti e per tutto il territorio».

1 commenti su "Casa Sollievo, Gumirato: “Delusi da Regione Puglia e sindacato, la Fondazione andrà avanti”"

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