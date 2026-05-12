Edizione n° 6064

BALLON D'ESSAI

SEQUESTRO BANCAROTTA // Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: sequestro da 7,3 milioni su società di costruzioni
12 Maggio 2026 - ore  11:46

CALEMBOUR

TITOLARE VIOLENTA // Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni
12 Maggio 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Cerignola, stop al commercio online: ordinanza di chiusura per una società senza partita iva attiva

CERIGNOLA PIVA Cerignola, stop al commercio online: ordinanza di chiusura per una società senza partita iva attiva

Il procedimento è partito da una segnalazione trasmessa dalla Polizia Locale di Zapponeta e acquisita dal Comune di Cerignola nell’aprile scorso

polizia locale, foggia

polizia locale, archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Cerignola ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale per una società operante nel settore della vendita online e per corrispondenza. Il provvedimento riguarda una Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in città, destinataria di un’ordinanza dirigenziale firmata dal Settore Promozione e Sviluppo del Territorio.

Alla base della decisione amministrativa c’è la cessazione della partita IVA della società, avvenuta il 26 giugno 2025. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il possesso di una partita IVA attiva rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Il procedimento è partito da una segnalazione trasmessa dalla Polizia Locale di Zapponeta e acquisita dal Comune di Cerignola nell’aprile scorso. Successivamente gli uffici comunali hanno verificato la posizione della società, che aveva presentato nel 2023 una Scia per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online.

Con nota del 24 aprile 2026 il Comune aveva comunicato formalmente l’avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, concedendo alla società la possibilità di presentare memorie o documentazione difensiva. Tuttavia, entro i termini previsti non sono arrivate osservazioni né richieste di accesso agli atti.

L’ordinanza dispone quindi il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale e la cessazione immediata dell’esercizio collegato alla pratica SUAP presentata nel luglio 2023. Contestualmente viene ordinata la chiusura immediata di tutti gli esercizi in cui l’attività viene svolta.

Il provvedimento avverte inoltre che, in caso di inosservanza, si procederà alla chiusura coatta delle attività mediante apposizione di sigilli, demandando l’esecuzione al Comando di Polizia Locale di Cerignola. Della vigilanza sono incaricate anche Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato.

Contro l’ordinanza sarà possibile presentare ricorso al Tar Puglia entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO