Il Comune di Cerignola ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale per una società operante nel settore della vendita online e per corrispondenza. Il provvedimento riguarda una Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in città, destinataria di un’ordinanza dirigenziale firmata dal Settore Promozione e Sviluppo del Territorio.

Alla base della decisione amministrativa c’è la cessazione della partita IVA della società, avvenuta il 26 giugno 2025. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il possesso di una partita IVA attiva rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Il procedimento è partito da una segnalazione trasmessa dalla Polizia Locale di Zapponeta e acquisita dal Comune di Cerignola nell’aprile scorso. Successivamente gli uffici comunali hanno verificato la posizione della società, che aveva presentato nel 2023 una Scia per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online.

Con nota del 24 aprile 2026 il Comune aveva comunicato formalmente l’avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, concedendo alla società la possibilità di presentare memorie o documentazione difensiva. Tuttavia, entro i termini previsti non sono arrivate osservazioni né richieste di accesso agli atti.

L’ordinanza dispone quindi il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale e la cessazione immediata dell’esercizio collegato alla pratica SUAP presentata nel luglio 2023. Contestualmente viene ordinata la chiusura immediata di tutti gli esercizi in cui l’attività viene svolta.

Il provvedimento avverte inoltre che, in caso di inosservanza, si procederà alla chiusura coatta delle attività mediante apposizione di sigilli, demandando l’esecuzione al Comando di Polizia Locale di Cerignola. Della vigilanza sono incaricate anche Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato.

Contro l’ordinanza sarà possibile presentare ricorso al Tar Puglia entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.