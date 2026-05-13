Comparto D32, Forza Manfredonia attacca: “L’ipocrisia della legalità di facciata”

Forza Manfredonia interviene sul caso del Comparto D32, ex zona artigianale D4E, esprimendo pieno sostegno alla denuncia pubblica dell’ex sindaco Angelo Riccardi e parlando di un quadro “allarmante” sul piano urbanistico e amministrativo.

Nel comunicato firmato dal coordinatore, l’avvocato Michelangelo Basta, il movimento politico denuncia quella che definisce una gestione opaca del comparto, accusando l’amministrazione comunale di aver ignorato nel tempo i rilievi della Regione Puglia.

“Quanto sta accadendo nel comparto D32 rappresenta una ferita aperta nel tessuto urbanistico e morale della nostra città”, si legge nella nota. “Non siamo di fronte a semplici tecnicismi, ma a un sistema che sembra utilizzare la burocrazia come un paravento per favorire interessi privati a scapito della pianificazione pubblica e delle norme regionali”.

Secondo Forza Manfredonia, sarebbe “inaccettabile” che il Comune abbia continuato a rilasciare titoli edilizi nonostante i rilievi ostativi formulati dalla Regione già dal 2019 e ribaditi nel 2026.

Nel mirino anche il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso e il presunto rimpallo di responsabilità tra enti. “Il silenzio-assenso o il rimpallo di responsabilità tra enti è la morte della certezza del diritto”, afferma il comunicato.

La nota parla inoltre di una trasformazione dell’area da comparto destinato a laboratori e botteghe a zona residenziale, definendola “lottizzazione abusiva di fatto” e contestando l’assenza di adeguate varianti urbanistiche e verifiche ambientali.

Forza Manfredonia punta poi il dito contro quelli che definisce possibili conflitti di interesse e contro una presunta mancanza di trasparenza politica. “Il coinvolgimento di esponenti politici e delle istituzioni, citati nella ricostruzione per legami politici, amicizie storiche e benefici patrimoniali diretti, getta un’ombra pesante sull’imparzialità dell’azione amministrativa”.

Durissimo anche l’attacco all’amministrazione guidata dal sindaco La Marca: “Chi ha vinto le elezioni sventolando la bandiera della legalità non può oggi voltarsi dall’altra parte”.

Nel documento compare anche un passaggio polemico sulle disparità amministrative: “Com’è possibile che per un condono di un comune cittadino servano quarant’anni, mentre per il Comparto D32 i permessi corrano su una corsia preferenziale, nonostante i pareri contrari degli enti superiori?”.

Forza Manfredonia chiede quindi la sospensione immediata dei titoli edilizi rilasciati nel comparto D32, l’istituzione di una commissione straordinaria d’inchiesta interna e chiarimenti pubblici da parte di assessori e consiglieri coinvolti nella vicenda.

“Manfredonia non può più permettersi una gestione urbanistica ‘à la carte’”, conclude il comunicato. “La legalità o è di tutti, o è privilegio di pochi. Noi abbiamo scelto da che parte stare”.