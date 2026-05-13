BARI – Ritardi, stalli procedurali, convenzioni non firmate e rischio concreto di perdere milioni di euro del PNRR.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, lancia l’allarme sullo stato di attuazione dei progetti destinati al superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli in provincia di Foggia.

Nel mirino dei magistrati contabili finiscono soprattutto i Comuni di Manfredonia, Cerignola e San Severo, destinatari complessivamente di oltre 90 milioni di euro.

La relazione approvata dalla Corte analizza l’andamento dei progetti finanziati attraverso la misura PNRR “Piani urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

Per Manfredonia il finanziamento supera i 53 milioni di euro ed è destinato all’area di Borgo Mezzanone, uno dei più grandi ghetti informali del Mezzogiorno.

Secondo la Corte, tuttavia, il progetto risulta ancora fermo alla fase istruttoria e pianificatoria.

I magistrati parlano apertamente di “concreto e imminente rischio di revoca del cospicuo finanziamento”.

Particolarmente critica anche la situazione di Cerignola, destinataria di quasi 9 milioni di euro.

L’ente avrebbe rimodulato il progetto riducendo i posti previsti da 530 a 80, ma la convenzione con il Ministero non sarebbe mai stata formalmente sottoscritta.

La Corte evidenzia come il progetto sia rimasto in una fase “meramente prodromica”, rendendo “oggettivamente incompatibile” il completamento delle opere entro le scadenze europee. Anche per San Severo il quadro viene definito estremamente preoccupante. Il Comune avrebbe più volte sollecitato la Struttura commissariale e il Governo, ma senza riuscire ad avviare concretamente l’intervento. Secondo i giudici contabili, nonostante l’attività svolta dall’ente, la perdita del finanziamento appare “pressoché certa”.

Diversa la situazione di Carpino e Carapelle, dove i progetti risultano avviati ma con forti criticità legate ai tempi. Per Carpino la Corte chiede addirittura un cronoprogramma accelerato vincolante, con penali specifiche per eventuali ritardi. A Carapelle vengono invece sollevati dubbi sull’economicità dell’investimento pubblico, poiché gli immobili oggetto di ristrutturazione risultano concessi in comodato gratuito soltanto per cinque anni. La relazione ricostruisce l’intera vicenda dei fondi PNRR destinati alla lotta contro il caporalato e al superamento dei ghetti agricoli.

In Puglia erano stati assegnati inizialmente oltre 114 milioni di euro, più della metà delle risorse nazionali previste per la misura.

Successivamente alcuni Comuni hanno rinunciato ai finanziamenti, riducendo il totale a poco più di 100 milioni.

La Corte ricorda che il termine europeo per il completamento degli interventi è fissato al 2026 e che il rispetto delle milestone rappresenta una condizione indispensabile per mantenere i finanziamenti.

La relazione sarà trasmessa alla Regione Puglia, alle Prefetture, ai Comuni interessati e alla Procura regionale della Corte dei Conti per eventuali valutazioni sui profili di responsabilità erariale.