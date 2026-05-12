Il Policlinico Riuniti di Foggia chiude anche il bilancio 2023 in perdita, ma i conti mostrano segnali di miglioramento rispetto agli anni precedenti. È quanto emerge dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia – che ha esaminato il bilancio dell’Azienda ospedaliero-universitaria relativo all’esercizio 2023.

Secondo i magistrati contabili, il risultato economico dell’esercizio si è attestato a meno 5,6 milioni di euro, interamente ripianati attraverso un contributo regionale. Un dato comunque in netto miglioramento rispetto al passato: nel 2022 la perdita aveva superato i 29 milioni di euro, mentre nel 2021 era arrivata a oltre 46 milioni.

La Corte dei Conti evidenzia che nel 2023 il Policlinico ha registrato per la prima volta un saldo positivo della gestione caratteristica, con un miglioramento di oltre 22 milioni di euro rispetto all’anno precedente. A incidere sarebbero stati soprattutto l’aumento della produzione sanitaria e la riduzione di alcune voci di costo, in particolare acquisti di beni, servizi non sanitari e spese del personale.

Nel dettaglio, il valore della produzione è salito a oltre 326 milioni di euro, mentre i costi della produzione sono scesi a circa 319 milioni. Restano però criticità legate ai ritardi nei pagamenti ai fornitori, alla spesa farmaceutica e all’equilibrio strutturale dei conti aziendali.

La magistratura contabile sottolinea inoltre come il miglioramento registrato nel 2023 non sia ancora sufficiente a garantire un equilibrio economico stabile e duraturo. Nella relazione viene infatti evidenziato che nel 2024 il risultato sarebbe tornato a peggiorare, con una perdita stimata in quasi 30 milioni di euro.

Tra i punti affrontati nel documento figurano anche le criticità relative alla gestione della liquidità e al ricorso alle anticipazioni di cassa. Nel corso del 2023 il Policlinico ha fatto ricorso ad anticipazioni per oltre 33 milioni di euro, successivamente rimborsate nello stesso esercizio. La Corte segnala inoltre la necessità di proseguire nel percorso di razionalizzazione della spesa e di rafforzamento delle procedure amministrativo-contabili.

I giudici contabili richiamano anche il tema della certificabilità dei bilanci, evidenziando che il Policlinico ha ottenuto la certificazione del bilancio 2023 da parte della società di revisione EY, pur permanendo alcune criticità relative alla ricognizione dei beni mobili inventariati prima del 2011.

La relazione dedica spazio anche alla gestione dell’attività intramoenia, alle procedure di acquisto di beni e servizi, al recupero dei crediti verso dipendenti e all’attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione. In conclusione, la Corte invita il Policlinico di Foggia a proseguire con “determinazione” nel percorso di risanamento e contenimento della spesa per raggiungere un equilibrio economico-finanziario stabile.