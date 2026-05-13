Fanuzzi devastato nel settore ospiti: quattro tifosi del Manfredonia a giudizio

Si è svolta presso il Tribunale di Brindisi l’udienza a carico di quattro tifosi del Manfredonia Calcio 1932, accusati di danneggiamento pluriaggravato in relazione ai fatti avvenuti il 15 dicembre 2024 durante la partita contro il Brindisi FC allo stadio “Franco Fanuzzi”.

Secondo quanto ricostruito, nel corso della gara alcuni sostenitori ospiti avrebbero distrutto i servizi igienici del settore riservato ai tifosi del Manfredonia, causando ingenti danni alla struttura comunale. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili attraverso le immagini della Polizia Scientifica e del sistema di videosorveglianza dello stadio.

Nel corso dell’udienza dell’11 maggio 2026, il Comune di Brindisi, proprietario dell’impianto, si è costituito parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti. L’ente, rappresentato dal sindaco Giuseppe Marchionna tramite l’avvocato Giacomo Serio, ha avanzato una richiesta di 70.000 euro, comprendente sia i danni materiali sia il danno d’immagine.

Le difese degli imputati, rappresentate dagli avvocati Michele Gentile, Francesco Attilio Conoscitore e Francesco Le Noci, hanno contestato la richiesta risarcitoria, sollevando il tema di una possibile duplicazione della domanda rispetto a una precedente azione civile e la sproporzione dell’importo richiesto.

L’avvocato Michele Gentile ha dichiarato: «Ci risulta che per quei fatti una richiesta risarcitoria sia già stata avanzata dal Comune di Brindisi alla società sportiva Calcio Manfredonia 1932. Per il resto, stiamo visionando tutti gli atti di indagine e in particolare le immagini di video sorveglianza utilizzate per la ricostruzione di quanto accaduto e per l’identificazione dei tifosi finiti sotto accusa e chiamati a rispondere nel processo. Solo dopo, faremo le scelte processuali più opportune».

Il procedimento prosegue con l’analisi degli atti e delle prove raccolte dagli investigatori.

A cura di Giuseppe de Filippo.