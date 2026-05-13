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CHELSEA GUO FOGGIA Foggia: al Giordano arriva ‘Tra tasti e voce’, recital di Chelsea Guo

Ultimo appuntamento del primo atto della 56ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia con un evento di prestigio internazionale

Foggia: al Giordano arriva 'Tra tasti e voce', recital di Chelsea Guo

Chelsea Guo e Christopher Flaskamp - Combo: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Ultimo appuntamento del primo atto della 56ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia con un evento di prestigio internazionale al Teatro Umberto Giordano di Foggia: protagonista la pianista e soprano americana Chelsea Guo, affiancata dal pianista Christopher Flaskamp, nel recital “Tra tasti e voce: itinerari romantici dal pianoforte all’opera lirica”.

L’appuntamento si distingue per l’elevato profilo artistico di Chelsea Guo, considerata tra le voci più originali della nuova generazione musicale internazionale. L’artista si è esibita in sale prestigiose come la Carnegie Hall e la Wigmore Hall, affermandosi per una cifra interpretativa capace di unire virtuosismo pianistico e canto in un’unica dimensione espressiva.

Vincitrice dei “Young Concert Artists International Auditions” sia come pianista sia come soprano, caso raro nel panorama musicale, Chelsea Guo rappresenta oggi una delle figure più innovative della scena concertistica internazionale.

Foggia: al Giordano arriva ‘Tra tasti e voce’, recital di Chelsea Guo

Il programma del recital propone un percorso musicale tra romanticismo europeo e opera italiana, aprendo con la Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” di Ludwig van Beethoven e l’Improvviso op. 90 n. 3 di Franz Schubert. Seguirà una selezione di Lied tedeschi di Strauss, Schumann, Mahler e Schönberg, in cui testo e musica si intrecciano in un dialogo di grande intensità espressiva.

La parte centrale sarà dedicata all’autoaccompagnamento, con brani di Pauline Viardot, Chopin e la rielaborazione “In mir klingt ein Lied”, eseguiti dalla stessa Guo tra pianoforte e voce in una fusione artistica originale.

Il finale sarà invece dedicato all’opera italiana, con pagine di Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Umberto Giordano, fino alla drammatica intensità de “La mamma morta” dall’Andrea Chénier.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e al botteghino del Teatro Giordano il giorno dello spettacolo. Apertura porte ore 20.00, sipario ore 20.30.

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