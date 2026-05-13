Foggia, al via i lavori nell’area del terminal bus di viale Manfredi

Prosegue a Foggia il programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Da martedì 13 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nell’area del terminal bus di viale Manfredi, intervento che rappresenta una nuova fase del piano di riqualificazione già avviato nei mesi scorsi in diverse zone della città.

Per consentire lo svolgimento delle opere, saranno introdotti provvedimenti temporanei di viabilità, con la chiusura parziale della carreggiata e il divieto di sosta nelle aree interessate dal cantiere fino alla conclusione dei lavori.

L’amministrazione comunale invita cittadini, automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nella zona e, dove possibile, a utilizzare percorsi alternativi per ridurre i disagi alla circolazione.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma finalizzato a migliorare la viabilità urbana e aumentare la sicurezza delle strade cittadine.

Negli ultimi mesi i cantieri hanno interessato diversi quartieri della città con opere di rifacimento dell’asfalto, sistemazione dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche.