Edizione n° 6064

BALLON D'ESSAI

SEQUESTRO BANCAROTTA // Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: sequestro da 7,3 milioni su società di costruzioni
12 Maggio 2026 - ore  11:46

CALEMBOUR

TITOLARE VIOLENTA // Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni
12 Maggio 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Foggia, al via i lavori nell’area del terminal bus di viale Manfredi

VIALE MANFREDI FOGGIA Foggia, al via i lavori nell’area del terminal bus di viale Manfredi

Un intervento che rappresenta una nuova fase del piano di riqualificazione già avviato nei mesi scorsi in diverse zone della città

Foggia, al via i lavori nell’area del terminal bus di viale Manfredi

Nodo Intermodale Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Prosegue a Foggia il programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Da martedì 13 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nell’area del terminal bus di viale Manfredi, intervento che rappresenta una nuova fase del piano di riqualificazione già avviato nei mesi scorsi in diverse zone della città.

Per consentire lo svolgimento delle opere, saranno introdotti provvedimenti temporanei di viabilità, con la chiusura parziale della carreggiata e il divieto di sosta nelle aree interessate dal cantiere fino alla conclusione dei lavori.

L’amministrazione comunale invita cittadini, automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nella zona e, dove possibile, a utilizzare percorsi alternativi per ridurre i disagi alla circolazione.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma finalizzato a migliorare la viabilità urbana e aumentare la sicurezza delle strade cittadine.

Negli ultimi mesi i cantieri hanno interessato diversi quartieri della città con opere di rifacimento dell’asfalto, sistemazione dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche.

1 commenti su "Foggia, al via i lavori nell’area del terminal bus di viale Manfredi"

  1. Anche a Foggia non si posizionano i sedili o qualcosa del genere per sedersi. E poi dicono di eliminare le barriere architettoniche e chi pensa ai disabili, anziani e viadanti che non possono aspettare in piedi l’arrivo dei bus…
    Qui aspettiamo che qualcuno si sveglia x ripristinare la seduta di attesa alla fermata dietro la Sacra Famiglia e/o togliere quel tubo residuo che irrealisticamente presente e pericoloso che giace in tutta la sua inutilità pericolosamente…si ribadisce.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO