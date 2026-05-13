Foggia, centro raccolta rifiuti in via Patroni. Rignanese: ‘Scelta illogica che penalizza i cittadini, va subito delocalizzato’”

È stata depositata una mozione ufficiale per la sospensione immediata dei lavori e la delocalizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR) previsto in via Domenico Antonio Patroni. A presentarla è il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale Pasquale Rignanese, che interviene a tutela delle preoccupazioni espresse dai residenti della zona.

Secondo Rignanese, la decisione dell’amministrazione comunale rappresenterebbe una scelta calata dall’alto e priva di confronto con il territorio: «L’amministrazione Episcopo ha deciso di calare dall’alto un polo di stoccaggio rifiuti nel cuore pulsante di una zona ad alta densità abitativa, a ridosso di palazzi e uffici del Tribunale. È una scelta illogica che penalizza la qualità della vita dei cittadini, i quali si sono visti sottrarre alberi e parcheggi senza alcuna forma di partecipazione o confronto preventivo».

Nella mozione vengono evidenziate diverse criticità legate alla realizzazione dell’impianto in un’area residenziale e già fortemente congestionata. Tra i principali rilievi figurano il rischio di miasmi e degrado a ridosso delle abitazioni, oltre al traffico continuo di mezzi pesanti e compattatori in una zona già interessata dalle attività giudiziarie. A ciò si aggiunge la presenza di un traliccio dell’alta tensione già oggetto di contestazioni da parte dei residenti.

Rignanese precisa che la posizione del partito non è contraria alla raccolta differenziata, ma riguarda esclusivamente la localizzazione dell’impianto: «Non siamo contrari alla raccolta differenziata, tanto che in città operano già centri efficienti come quelli di Viale Kennedy e via Sprecacenere. Ma non possiamo accettare che si scelga un’area residenziale per un impianto che dovrebbe stare in zone industriali o periferiche».

Forza Italia chiede quindi la sospensione immediata dei lavori, la delocalizzazione del CCR in un’area più idonea e l’apertura di un confronto strutturato con i comitati di quartiere prima di ogni decisione urbanistica.

«Chiediamo un tavolo tecnico urgente per rimediare a questo errore, Foggia ha bisogno di servizi, ma non sulla pelle dei cittadini onesti che meritano rispetto e decoro urbano», conclude Rignanese.