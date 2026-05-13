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DE SANTIS LEONE FOGGIA Foggia, ‘La Città che Vorrei’. De Santis e Leone: “La legalità passa dalla capacità di una città di stare insieme”

La giornata propone un programma articolato tra attività formative, momenti divulgativi ed esperienze immersive

Foggia, 'La Città che Vorrei'. De Santis e Leone: "La legalità passa dalla capacità di una città di stare insieme"

Giulio De Santis e Danilo Leone - Combo: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Entra nel vivo giovedì 14 maggio l’edizione 2026 de “La Città che Vorrei – Una bussola per la legalità”, il progetto avviato dall’Università degli Studi di Foggia e realizzato in collaborazione con il Comune di Foggia e l’assessorato alla Legalità e Sicurezza, inserito nel programma dei “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”.

La giornata propone un programma articolato tra attività formative, momenti divulgativi ed esperienze immersive, con appuntamenti distribuiti tra Campi Diomedei e le sedi universitarie.

Si parte alle ore 10 ai Campi Diomedei con “Pompieropoli”, iniziativa educativa e ludica promossa dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco (ANVVF) e dal comando provinciale, che permetterà ai bambini di avvicinarsi al mondo dei vigili del fuoco vivendo un’esperienza diretta e formativa.

Alle ore 10:20 nell’Aula 8 del Dipartimento di Economia (via Caggese 1) è previsto l’incontro “Sulla loro pelle”, dedicato al tema dei migranti, con la partecipazione di Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda, a cura del Liceo Scientifico “A. Volta”.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 21, sempre al Dipartimento di Economia, sarà possibile partecipare a “Dentro la scena del crimine. Esperienza immersiva con la Polizia Scientifica”, un percorso interattivo e investigativo sviluppato da Mediafarm Srl con ITS Academy Apulia Digital, ITS Academy Lazio Digital e Polizia di Stato. Alla cerimonia inaugurale sarà presente anche il questore di Foggia Alfredo d’Agostino.

Alle ore 16 in Aula 1 si terrà il convegno “Criminalità minorile. Tra esigenze cautelari, certezza della pena e rieducazione sociale”, con la partecipazione del procuratore minorile Rosario Plotino e dell’arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino monsignor Giorgio Ferretti.

In contemporanea, alle ore 16 in Aula 3 (via Da Zara, Dipartimento di Scienze Sociali) si svolgerà il Food waste hackathon, iniziativa legata al progetto Interreg Ecofoodcycle del professor Nunzio Angiola.

Dalle 17:30 alle 20, tra Aula 5 e giardino del Dipartimento di Economia, spazio al progetto Impegno Donna con l’azione narrativa di Silvia Guzzetta e l’incontro “Il filo degli stereotipi stesi”, tra letteratura e riflessione sociale.

Alle ore 19 nell’Aula Magna “Valeria Spada” è previsto il momento centrale della giornata con “Le università per la libertà di ricerca, a dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni”, accompagnato dalla proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, al centro di un dibattito pubblico anche per le vicende legate al mancato finanziamento ministeriale e alle successive polemiche istituzionali.

La serata prosegue ai Campi Diomedei con il palco “La città che fa spettacolo”: alle ore 21 il concerto “Extra Time” di Pierluigi Bevilacqua, seguito alle ore 22:30 dalla proiezione del film “I padroni della città” (1976) di Fernando Di Leo, regista originario di San Ferdinando di Puglia, tra i maestri del noir italiano riscoperto a livello internazionale.

A chiudere la giornata, la dichiarazione congiunta dell’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia Giulio De Santis e del delegato del rettore alla Terza Missione dell’Università degli Studi di Foggia, professor Danilo Leone: «Anche quest’anno “La Città che Vorrei – Una bussola per la legalità” vuole essere molto più di un semplice cartellone di eventi: vuole essere uno spazio aperto di incontro, confronto, partecipazione e comunità, e per questo invitiamo cittadini, famiglie, studenti e associazioni a vivere questi giorni con entusiasmo, curiosità e spirito costruttivo. Ci saranno momenti di riflessione importanti, ma anche musica, cultura, socialità e condivisione, perché crediamo che la legalità passi anche dalla capacità di una città di stare insieme e costruire relazioni positive. Cambiare le cose è possibile soltanto partecipando».

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