Foggia, 'La Città che Vorrei'. De Santis e Leone: "La legalità passa dalla capacità di una città di stare insieme"

Entra nel vivo giovedì 14 maggio l’edizione 2026 de “La Città che Vorrei – Una bussola per la legalità”, il progetto avviato dall’Università degli Studi di Foggia e realizzato in collaborazione con il Comune di Foggia e l’assessorato alla Legalità e Sicurezza, inserito nel programma dei “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”.

La giornata propone un programma articolato tra attività formative, momenti divulgativi ed esperienze immersive, con appuntamenti distribuiti tra Campi Diomedei e le sedi universitarie.

Si parte alle ore 10 ai Campi Diomedei con “Pompieropoli”, iniziativa educativa e ludica promossa dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco (ANVVF) e dal comando provinciale, che permetterà ai bambini di avvicinarsi al mondo dei vigili del fuoco vivendo un’esperienza diretta e formativa.

Alle ore 10:20 nell’Aula 8 del Dipartimento di Economia (via Caggese 1) è previsto l’incontro “Sulla loro pelle”, dedicato al tema dei migranti, con la partecipazione di Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda, a cura del Liceo Scientifico “A. Volta”.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 21, sempre al Dipartimento di Economia, sarà possibile partecipare a “Dentro la scena del crimine. Esperienza immersiva con la Polizia Scientifica”, un percorso interattivo e investigativo sviluppato da Mediafarm Srl con ITS Academy Apulia Digital, ITS Academy Lazio Digital e Polizia di Stato. Alla cerimonia inaugurale sarà presente anche il questore di Foggia Alfredo d’Agostino.

Alle ore 16 in Aula 1 si terrà il convegno “Criminalità minorile. Tra esigenze cautelari, certezza della pena e rieducazione sociale”, con la partecipazione del procuratore minorile Rosario Plotino e dell’arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino monsignor Giorgio Ferretti.

In contemporanea, alle ore 16 in Aula 3 (via Da Zara, Dipartimento di Scienze Sociali) si svolgerà il Food waste hackathon, iniziativa legata al progetto Interreg Ecofoodcycle del professor Nunzio Angiola.

Dalle 17:30 alle 20, tra Aula 5 e giardino del Dipartimento di Economia, spazio al progetto Impegno Donna con l’azione narrativa di Silvia Guzzetta e l’incontro “Il filo degli stereotipi stesi”, tra letteratura e riflessione sociale.

Alle ore 19 nell’Aula Magna “Valeria Spada” è previsto il momento centrale della giornata con “Le università per la libertà di ricerca, a dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni”, accompagnato dalla proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, al centro di un dibattito pubblico anche per le vicende legate al mancato finanziamento ministeriale e alle successive polemiche istituzionali.

La serata prosegue ai Campi Diomedei con il palco “La città che fa spettacolo”: alle ore 21 il concerto “Extra Time” di Pierluigi Bevilacqua, seguito alle ore 22:30 dalla proiezione del film “I padroni della città” (1976) di Fernando Di Leo, regista originario di San Ferdinando di Puglia, tra i maestri del noir italiano riscoperto a livello internazionale.

A chiudere la giornata, la dichiarazione congiunta dell’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia Giulio De Santis e del delegato del rettore alla Terza Missione dell’Università degli Studi di Foggia, professor Danilo Leone: «Anche quest’anno “La Città che Vorrei – Una bussola per la legalità” vuole essere molto più di un semplice cartellone di eventi: vuole essere uno spazio aperto di incontro, confronto, partecipazione e comunità, e per questo invitiamo cittadini, famiglie, studenti e associazioni a vivere questi giorni con entusiasmo, curiosità e spirito costruttivo. Ci saranno momenti di riflessione importanti, ma anche musica, cultura, socialità e condivisione, perché crediamo che la legalità passi anche dalla capacità di una città di stare insieme e costruire relazioni positive. Cambiare le cose è possibile soltanto partecipando».