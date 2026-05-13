La riammissione del Foggia in Serie C non è più soltanto un’ipotesi. Dopo il fallimento della Ternana, per il club rossonero si apre infatti uno scenario concreto, con il possibile ritorno tra i professionisti dalla porta secondaria.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’asta per l’acquisizione del ramo sportivo della società umbra non avrebbe registrato manifestazioni d’interesse. Una situazione che spingerebbe la Ternana a ripartire dai dilettanti, lasciando così vacante un posto in Serie C.
Il Foggia, al momento, resta in attesa ma torna a sperare seriamente. Il club dauno potrebbe infatti beneficiare della situazione e occupare il posto lasciato libero dai rossoverdi.
Un ulteriore scenario favorevole potrebbe arrivare dall’eventuale retrocessione in Serie D del Bra. In caso di permanenza tra i professionisti, il club piemontese potrebbe trovarsi di fronte a problematiche infrastrutturali, dovendo eventualmente disputare le gare casalinghe a Sestri Levante. Una circostanza che rafforzerebbe la posizione del Foggia nella graduatoria delle riammissioni.
Il verdetto arriverà sabato 16 maggio, con il ritorno del playout tra Torres e Bra. Dopo l’1-0 dell’andata in favore dei sardi, il Bra sarà chiamato a vincere a Sassari con almeno due gol di scarto nei 90 minuti per evitare la retrocessione, a causa del peggior piazzamento in classifica rispetto alla Torres nella regular season.