Edizione n° 6064

BALLON D'ESSAI

SEQUESTRO BANCAROTTA // Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: sequestro da 7,3 milioni su società di costruzioni
12 Maggio 2026 - ore  11:46

CALEMBOUR

TITOLARE VIOLENTA // Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni
12 Maggio 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, la riammissione in Serie C ora è uno scenario concreto dopo il caso Ternana

FOGGIA SALE? Foggia, la riammissione in Serie C ora è uno scenario concreto dopo il caso Ternana

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’asta per l’acquisizione del ramo sportivo della società umbra non avrebbe registrato manifestazioni d’interesse

Foggia Calcio, pronto il cambio di proprietà: da Canonico a De Vitto e Casillo (FOTO INGRESSO NOTAIO)

Foggia Calcio, da Canonico a De Vitto e Casillo (FOTO INGRESSO NOTAIO) ph enzo maizzi - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

La riammissione del Foggia in Serie C non è più soltanto un’ipotesi. Dopo il fallimento della Ternana, per il club rossonero si apre infatti uno scenario concreto, con il possibile ritorno tra i professionisti dalla porta secondaria.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’asta per l’acquisizione del ramo sportivo della società umbra non avrebbe registrato manifestazioni d’interesse. Una situazione che spingerebbe la Ternana a ripartire dai dilettanti, lasciando così vacante un posto in Serie C.

Il Foggia, al momento, resta in attesa ma torna a sperare seriamente. Il club dauno potrebbe infatti beneficiare della situazione e occupare il posto lasciato libero dai rossoverdi.

Un ulteriore scenario favorevole potrebbe arrivare dall’eventuale retrocessione in Serie D del Bra. In caso di permanenza tra i professionisti, il club piemontese potrebbe trovarsi di fronte a problematiche infrastrutturali, dovendo eventualmente disputare le gare casalinghe a Sestri Levante. Una circostanza che rafforzerebbe la posizione del Foggia nella graduatoria delle riammissioni.

Il verdetto arriverà sabato 16 maggio, con il ritorno del playout tra Torres e Bra. Dopo l’1-0 dell’andata in favore dei sardi, il Bra sarà chiamato a vincere a Sassari con almeno due gol di scarto nei 90 minuti per evitare la retrocessione, a causa del peggior piazzamento in classifica rispetto alla Torres nella regular season.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO