Il prossimo 27 maggio 2026, alle ore 18.30, a Palazzo di Città a Foggia, si terrà la serata “Memoria e Musica per una Cultura di Pace”, un appuntamento dedicato al ricordo delle vittime civili dei bombardamenti del 1943 e alla promozione dei valori della pace attraverso la cultura e la musica.

L’iniziativa è promossa dalla Sezione Provinciale di Foggia dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), in collaborazione con il Comune di Foggia, e rappresenta un momento di riflessione collettiva in vista della successiva inaugurazione della locomotiva e del monumento commemorativo previsto per il 28 maggio nel piazzale della stazione ferroviaria, dedicato alle vittime civili dei bombardamenti che devastarono la città nell’estate del 1943.

Durante il 1943, Foggia fu infatti duramente colpita dai raid aerei alleati a causa della sua posizione strategica tra nodo ferroviario e infrastrutture militari, subendo ripetute incursioni che causarono migliaia di vittime civili e gravi distruzioni, lasciando una ferita profonda nella memoria della comunità.

La serata del 27 maggio sarà dedicata a trasformare questo ricordo in un momento di partecipazione pubblica e di educazione alla pace, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di memoria storica.

Il programma musicale sarà affidato all’ANMIG Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Carelli, con Michele Fiorentino in veste di relatore musicale. Il repertorio sarà incentrato sui temi della memoria, della libertà e della dignità umana, con brani tratti da colonne sonore come Schindler’s List, La vita è bella e Il Gladiatore, oltre a composizioni di Ennio Morricone, Leonard Cohen, John Williams e Giuseppe Verdi.

Previsti i saluti istituzionali e gli interventi del presidente provinciale ANVCG Foggia Michele Corcio, della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessora alla Cultura Alice Amatore e del presidente nazionale ANVCG Michele Vigne.

Interverranno inoltre Alberto Mangano, presidente del Comitato per il monumento alle vittime del ’43, Pasquale Cataneo promotore della Delibera comunale n. 77/2016, Antonio Castore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e lo scultore e designer Alfredo Nemo Romagno, autore del monumento commemorativo.

Nel corso della serata saranno proiettati videodocumenti e testimonianze sui bombardamenti del 1943, insieme all’audiovideo “Memorial Day”, realizzato dai musicisti di Capitanata Antonella Trisciuoglio e Pasquale Inglese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.