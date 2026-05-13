Edizione n° 6064

BALLON D'ESSAI

SEQUESTRO BANCAROTTA // Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: sequestro da 7,3 milioni su società di costruzioni
12 Maggio 2026 - ore  11:46

CALEMBOUR

TITOLARE VIOLENTA // Ha un malore e chiede aiuto in un bar, il titolare la violenta: condannato a 6 anni
12 Maggio 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, memoria e musica per la pace: ANVCG e Comune ricordano le vittime del 1943

VITTIME FOGGIA Foggia, memoria e musica per la pace: ANVCG e Comune ricordano le vittime del 1943

Appuntamento dedicato al ricordo delle vittime civili dei bombardamenti del 1943 e alla promozione dei valori della pace attraverso la cultura e la musica

Foggia, memoria e musica per la pace: ANVCG e Comune ricordano le vittime del 1943

Foggia, bombardamento del 1943 - Fonte Immagine: ilmattinoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Eventi //

Il prossimo 27 maggio 2026, alle ore 18.30, a Palazzo di Città a Foggia, si terrà la serata “Memoria e Musica per una Cultura di Pace”, un appuntamento dedicato al ricordo delle vittime civili dei bombardamenti del 1943 e alla promozione dei valori della pace attraverso la cultura e la musica.

L’iniziativa è promossa dalla Sezione Provinciale di Foggia dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), in collaborazione con il Comune di Foggia, e rappresenta un momento di riflessione collettiva in vista della successiva inaugurazione della locomotiva e del monumento commemorativo previsto per il 28 maggio nel piazzale della stazione ferroviaria, dedicato alle vittime civili dei bombardamenti che devastarono la città nell’estate del 1943.

Durante il 1943, Foggia fu infatti duramente colpita dai raid aerei alleati a causa della sua posizione strategica tra nodo ferroviario e infrastrutture militari, subendo ripetute incursioni che causarono migliaia di vittime civili e gravi distruzioni, lasciando una ferita profonda nella memoria della comunità.

La serata del 27 maggio sarà dedicata a trasformare questo ricordo in un momento di partecipazione pubblica e di educazione alla pace, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di memoria storica.

Foggia, memoria e musica per la pace: ANVCG e Comune ricordano le vittime del 1943
Foggia, memoria e musica per la pace: ANVCG e Comune ricordano le vittime del 1943

Il programma musicale sarà affidato all’ANMIG Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Carelli, con Michele Fiorentino in veste di relatore musicale. Il repertorio sarà incentrato sui temi della memoria, della libertà e della dignità umana, con brani tratti da colonne sonore come Schindler’s List, La vita è bella e Il Gladiatore, oltre a composizioni di Ennio Morricone, Leonard Cohen, John Williams e Giuseppe Verdi.

Previsti i saluti istituzionali e gli interventi del presidente provinciale ANVCG Foggia Michele Corcio, della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessora alla Cultura Alice Amatore e del presidente nazionale ANVCG Michele Vigne.

Interverranno inoltre Alberto Mangano, presidente del Comitato per il monumento alle vittime del ’43, Pasquale Cataneo promotore della Delibera comunale n. 77/2016, Antonio Castore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e lo scultore e designer Alfredo Nemo Romagno, autore del monumento commemorativo.

Nel corso della serata saranno proiettati videodocumenti e testimonianze sui bombardamenti del 1943, insieme all’audiovideo “Memorial Day”, realizzato dai musicisti di Capitanata Antonella Trisciuoglio e Pasquale Inglese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO