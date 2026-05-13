Continua la gara di solidarietà della comunità foggiana nei confronti dei figli di Stefania Rago, la donna uccisa lo scorso 23 aprile in un caso di femminicidio che ha profondamente colpito la città.

La raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe ha già superato le 300 donazioni, raggiungendo quota 12mila euro destinati al sostegno dei figli della vittima.

Ad aggiornare i sostenitori è stato il figlio Michael, che ha comunicato come il prossimo 20 maggio sarà celebrato il trigesimo della madre.

Al momento del lancio dell’iniziativa, avvenuto il 25 aprile, l’organizzatore Leonardo Caporusso aveva spiegato: “Abbiamo creato questa raccolta fondi per contribuire alle spese del funerale e sostenere i figli di Stefania nel loro percorso, affinché possano affrontare il futuro con un po’ più di serenità”.

Caporusso aveva inoltre sottolineato il valore della partecipazione collettiva: “Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. Uniti, possiamo dimostrare che Stefania non è sola e che la sua famiglia può contare su una comunità che non dimentica”.

La raccolta fondi resta ancora attiva sulla piattaforma GoFundMe.