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Home // Cronaca // Foggia, restauro dell’Iconavetere: un incontro sull’immagine della Beata Vergine Maria

ICONAVETERE FOGGIA Foggia, restauro dell’Iconavetere: un incontro sull’immagine della Beata Vergine Maria

Un momento di approfondimento sulla storia e sulle tecniche di conservazione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere

Foggia, restauro dell’Iconavetere: un incontro sull'immagine della Beata Vergine Maria

La Beata Vergine Maria dell'Iconavetere - PH: ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Venerdì 15 maggio alle ore 20.00, presso la Basilica Cattedrale di Foggia, si terrà un incontro dedicato al percorso conoscitivo del restauro dell’Iconavetere, l’antica immagine della Beata Vergine Maria, patrona della città.

L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino e dal Capitolo Metropolitano e rappresenta un momento di approfondimento sulla storia e sulle tecniche di conservazione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, attualmente oggetto di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Il progetto di recupero era stato annunciato nei mesi scorsi da mons. Ferretti durante un incontro istituzionale con le autorità del territorio. L’appuntamento in cattedrale offrirà alla cittadinanza l’occasione di conoscere le fasi dell’intervento e il valore storico e religioso dell’icona venerata da secoli.

Ad aprire il convegno saranno i saluti di mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino, e di Anita Guarnieri, Soprintendente di BAT e Foggia. Seguirà la relazione della storica dell’arte Concetta Fuiano, dedicata al ruolo dell’Iconavetere nella vita religiosa e culturale della città.

La parte tecnica dell’incontro sarà curata dai restauratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove l’opera si trova attualmente. Interverranno la soprintendente Emanuela Daffra, la restauratrice Oriana Sartiani e il professor Andrea Santacesaria, che illustreranno le metodologie adottate nel complesso intervento di recupero.

A moderare i lavori sarà don Francesco Gioia, canonico archivista del Capitolo Metropolitano.

L’incontro, a ingresso gratuito, è rivolto a tutta la comunità diocesana e ai cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il profondo legame tra Foggia e l’Iconavetere, simbolo identitario della tradizione religiosa locale.

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