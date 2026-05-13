Una comunità ancora sconvolta dal dolore si è stretta questo pomeriggio attorno alla famiglia di Dino Carta, il personal trainer foggiano di 42 anni assassinato la sera del 13 aprile scorso in via Caracciolo, a pochi passi dalla sua abitazione.

Nella parrocchia di San Francesco Saverio, dove la vittima svolgeva attività di volontariato e servizio come ministrante, si è celebrata la messa del trigesimo. Una chiesa gremita ha accolto parenti, amici, colleghi, parrocchiani e semplici cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un uomo descritto da tutti come generoso e profondamente legato al territorio.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni cittadine, tra cui la sindaca di Foggia, insieme a numerosi volti del mondo sportivo e associativo cittadino.

Durante l’omelia, don Giulio ha ricordato il lato umano di Dino Carta, sottolineando la capacità di creare legami e senso di comunità:

“Se penso a Dino come amico – ha detto il sacerdote – direi che ovunque egli si trovasse donava il suo tempo e attorno a lui si creava comunità”.

Parole che hanno commosso i presenti e restituito il ritratto di una persona molto conosciuta e stimata in città.

Sul fronte investigativo, intanto, proseguono senza sosta le indagini coordinate dalla Procura di Foggia e condotte dai carabinieri. Gli investigatori attendono gli esiti della consulenza fonica effettuata su una registrazione audio acquisita nelle ore successive all’omicidio, nella quale si sentirebbero alcune voci, una delle quali potrebbe appartenere proprio alla vittima.

Gli accertamenti si concentrano anche sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e sugli esami balistici affidati ai carabinieri del Ris. Al centro delle verifiche vi sarebbe un caricatore di pistola, ritenuto compatibile con l’arma del delitto e probabilmente perso dall’assassino durante la fuga.

Gli inquirenti stanno inoltre cercando di identificare una persona ripresa da alcune telecamere mentre si allontana dall’area dell’omicidio a bordo di una bicicletta elettrica. L’uomo, immortalato con il volto coperto da un cappuccio, resta al momento irriconoscibile.

A un mese dall’agguato che ha sconvolto Foggia, il ricordo di Dino Carta resta vivo nel quartiere e nella comunità parrocchiale che oggi, tra lacrime e silenzio, ha voluto testimoniare ancora una volta vicinanza e affetto alla sua famiglia. Lo riporta l’Ansa.