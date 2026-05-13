Si riduce la sanzione inflitta al Foggia Calcio dopo i fatti verificatisi al termine della gara contro il Monopoli, disputata il 30 aprile scorso allo stadio “Vito Simone Veneziani”.

La Corte Sportiva d’Appello ha infatti accolto parzialmente il reclamo presentato dal club rossonero, assistito dall’avvocato Eduardo Chiacchio, modificando il precedente provvedimento disciplinare.

In origine, il Foggia era stato punito con l’obbligo di disputare quattro gare casalinghe a porte chiuse e con un’ammenda da 10mila euro. Dopo il ricorso della società, la Corte ha deciso di ridurre la sanzione a tre partite interne senza pubblico, dimezzando contestualmente anche la multa, ora fissata in 5mila euro.

La decisione rappresenta un alleggerimento significativo per il club rossonero, che nelle ultime settimane aveva lavorato sul piano legale per ottenere una revisione del provvedimento. Resta comunque pesante l’impatto della sanzione sul finale di stagione e sul rapporto con la tifoseria, che sarà costretta a restare fuori dallo stadio Zaccheria per le prossime gare interne interessate dal dispositivo disciplinare.

I provvedimenti erano scattati in seguito agli episodi registrati durante e dopo la sfida con il Monopoli, match che aveva acceso forti tensioni e portato all’intervento della giustizia sportiva. Lo riporta antennasud.com.