FOGGIA – Il futuro del Calcio Foggia potrebbe essere a una svolta decisiva. È fissato per venerdì il confronto tra gli attuali proprietari del club – Casillo e i De Vitto – e Roberto Felleca, imprenditore sardo che nei giorni scorsi ha presentato una proposta articolata per entrare nella compagine societaria rossonera. Secondo quanto trapela, Felleca sarebbe disposto sia ad affiancare l’attuale proprietà sia a valutare un ritorno operativo attraverso il conferimento della direzione generale. Un’apertura che potrebbe rappresentare un passaggio importante per la stabilità e il rilancio del club.

Tra le condizioni poste dall’imprenditore ci sarebbe però la richiesta di piena autonomia nella gestione dell’area tecnica. Un punto ritenuto centrale da Felleca e sul quale sono attese risposte nei prossimi giorni, decisive per capire se l’accordo potrà concretizzarsi.

Nel frattempo, in via Gioberti si continua a mantenere un profilo prudente anche sul fronte sportivo. Molto dipenderà dall’esito del play out tra Torres e Bra: dopo la sconfitta casalinga dei piemontesi nella gara d’andata, un’eventuale retrocessione del Bra consentirebbe al Foggia di balzare al primo posto nella graduatoria delle riammissioni. Scenario che potrebbe spalancare nuovamente ai rossoneri le porte del professionismo, anche alla luce delle gravissime difficoltà della Ternana, ormai vicina all’esclusione dal calcio professionistico salvo clamorosi sviluppi.

A prescindere dalla categoria, il club si prepara comunque a una profonda rivoluzione tecnica. Gran parte dei calciatori sotto contratto ha già trovato l’accordo per la rescissione. Restano ancora da definire alcune posizioni pesanti dal punto di vista economico. Il direttore sportivo Cagnazzo e il collaboratore Bucaro stanno lavorando per trovare un’intesa con i giocatori ancora vincolati, tra cui Brosco, Liguori e Garofalo.

Le prossime ore saranno dunque decisive per delineare il nuovo assetto societario e tecnico del Foggia.

Fonte: Telesveva