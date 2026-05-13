Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, venerdì il vertice con Felleca: il manager sardo pronto a entrare nel club

FELLECA RILANCIO Foggia, venerdì il vertice con Felleca: il manager sardo pronto a entrare nel club

Il futuro del Calcio Foggia potrebbe essere a una svolta decisiva. È fissato per venerdì il confronto tra gli attuali proprietari del club

FELLECA PALLEGGIA (ph enzo maizzi)

FELLECA PALLEGGIA (ph enzo maizzi)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il futuro del Calcio Foggia potrebbe essere a una svolta decisiva. È fissato per venerdì il confronto tra gli attuali proprietari del club – Casillo e i De Vitto – e Roberto Felleca, imprenditore sardo che nei giorni scorsi ha presentato una proposta articolata per entrare nella compagine societaria rossonera. Secondo quanto trapela, Felleca sarebbe disposto sia ad affiancare l’attuale proprietà sia a valutare un ritorno operativo attraverso il conferimento della direzione generale. Un’apertura che potrebbe rappresentare un passaggio importante per la stabilità e il rilancio del club.

Tra le condizioni poste dall’imprenditore ci sarebbe però la richiesta di piena autonomia nella gestione dell’area tecnica. Un punto ritenuto centrale da Felleca e sul quale sono attese risposte nei prossimi giorni, decisive per capire se l’accordo potrà concretizzarsi.

Nel frattempo, in via Gioberti si continua a mantenere un profilo prudente anche sul fronte sportivo. Molto dipenderà dall’esito del play out tra Torres e Bra: dopo la sconfitta casalinga dei piemontesi nella gara d’andata, un’eventuale retrocessione del Bra consentirebbe al Foggia di balzare al primo posto nella graduatoria delle riammissioni. Scenario che potrebbe spalancare nuovamente ai rossoneri le porte del professionismo, anche alla luce delle gravissime difficoltà della Ternana, ormai vicina all’esclusione dal calcio professionistico salvo clamorosi sviluppi.

A prescindere dalla categoria, il club si prepara comunque a una profonda rivoluzione tecnica. Gran parte dei calciatori sotto contratto ha già trovato l’accordo per la rescissione. Restano ancora da definire alcune posizioni pesanti dal punto di vista economico. Il direttore sportivo Cagnazzo e il collaboratore Bucaro stanno lavorando per trovare un’intesa con i giocatori ancora vincolati, tra cui Brosco, Liguori e Garofalo.

Le prossime ore saranno dunque decisive per delineare il nuovo assetto societario e tecnico del Foggia.

Fonte: Telesveva

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO