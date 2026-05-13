Francobollo Europa 2026: è il sanseverese Francesco Giuliani a curare il bollettino illustrativo

Il 9 maggio 2026 l’Italia ha celebrato i 70 anni delle emissioni filateliche europee con l’emissione del francobollo commemorativo “Europa 2026”, un’iniziativa promossa da Poste Italiane e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che rinnova un percorso iniziato nel 1956 e diventato nel tempo simbolo di unità, integrazione e identità condivisa tra i popoli europei.

Il bollettino illustrativo della nuova emissione è stato curato dal sanseverese Francesco Giuliani, insieme a Paolo Deambrosi, con un contributo che riflette sul valore simbolico della filatelia come strumento di pace e dialogo: «I valori postali sono le gambe su cui camminano le grandi idee di pace e integrazione».

A sottolineare il valore culturale dell’iniziativa è intervenuto anche il sindaco Lidya Colangelo, che ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro del concittadino: «Ci piace sottolineare – dichiara il Sindaco Lidya Colangelo – ancora una volta il grande impegno culturale del nostro concittadino Francesco Giuliani, Membro dell’Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale, il quale ha ben tratteggiato questo straordinario evento, a 70 anni dalla prima emissione filatelica dedicata all’Europa. La penna di Giuliani ci introduce in un racconto per immagini che dura da decenni, passando per decine di emissioni. Giuliani ha sottolineato come i francobolli mostrano ciò che unisce gli uomini prima di ciò che li divide e in questo contesto, contrassegnato da diverse tensioni internazionali, il concetto risuona come una lezione civile necessaria. Al prof. Francesco Giuliani i rallegramenti più sentiti dell’intera Amministrazione Comunale».

Francesco Giuliani è docente a contratto presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e presidente della Società di Storia Patria – Sezione di San Severo e Alta Capitanata.

L’emissione del francobollo “Europa 2026” rappresenta una tappa significativa per la filatelia continentale. La vignetta, vincitrice del concorso internazionale promosso da PostEurop, raffigura una linea ascendente che collega sette punti, simbolo del “cantiere Europa”, immerso in un intreccio cromatico che richiama le bandiere dei Paesi membri.

Il bozzetto, realizzato dal designer finlandese Klaus Welp e rifinito dal Centro Filatelico dello Stato, è stato stampato in rotocalcografia su carta autoadesiva con valore facciale di 1,35 euro. La tiratura è di circa 225 mila esemplari, con una versione Folder limitata a soli 700 pezzi numerati, già destinata a diventare oggetto di interesse per i collezionisti.