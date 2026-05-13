Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Grano duro, il 19 maggio a Foggia i “Durum Days”: focus sulle previsioni produttive mondiali

"DURUM DAYS" Grano duro, il 19 maggio a Foggia i “Durum Days”: focus sulle previsioni produttive mondiali

I lavori si articoleranno in due sessioni tematiche

Ringraziamenti: EdVal - stock.adobe.com

Ringraziamenti: EdVal - stock.adobe.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – La filiera italiana del grano-pasta torna a confrontarsi in uno degli appuntamenti più attesi del settore cerealicolo. Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 10 nella sede della Camera di Commercio di Foggia, si terrà infatti l’edizione 2026 dei Durum Days, evento internazionale durante il quale saranno presentate le prime previsioni sulla produzione di grano duro attesa in Italia e nel mondo.

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, alle prese con quotazioni in calo e con un mercato caratterizzato da forte incertezza, influenzato da fattori climatici, economici e geopolitici sempre più incisivi.

A promuovere l’appuntamento è la filiera italiana grano-pasta, composta da Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Fedagripesca Confcooperative, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food e Crea. Partner tecnico dell’edizione 2026 sarà ancora una volta la società di consulenza Areté, mentre sponsor dell’evento saranno le cooperative foggiane Giardinetto, La Quercia e Valleverde.

Innovazione e nuove esigenze della filiera

I lavori si articoleranno in due sessioni tematiche. La prima sarà dedicata alle prospettive dell’innovazione e del miglioramento genetico nel settore cerealicolo, con particolare attenzione alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA).

La seconda sessione analizzerà invece l’attuale situazione del comparto e le nuove esigenze della filiera, a dieci anni dal primo stanziamento del Fondo grano duro.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di “fare sistema” lungo tutta la filiera, puntando su programmazione, aggregazione e confronto tra i diversi attori del comparto per affrontare le sfide del mercato globale.

Partecipazione libera

L’evento si svolgerà presso la Camera di Commercio di Foggia, in via Protano 7. La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito ufficiale www.durumdays.com, dove è disponibile anche il programma completo dell’iniziativa e la documentazione delle precedenti edizioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO