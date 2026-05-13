FOGGIA – La filiera italiana del grano-pasta torna a confrontarsi in uno degli appuntamenti più attesi del settore cerealicolo. Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 10 nella sede della Camera di Commercio di Foggia, si terrà infatti l’edizione 2026 dei Durum Days, evento internazionale durante il quale saranno presentate le prime previsioni sulla produzione di grano duro attesa in Italia e nel mondo.

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, alle prese con quotazioni in calo e con un mercato caratterizzato da forte incertezza, influenzato da fattori climatici, economici e geopolitici sempre più incisivi.

A promuovere l’appuntamento è la filiera italiana grano-pasta, composta da Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Fedagripesca Confcooperative, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food e Crea. Partner tecnico dell’edizione 2026 sarà ancora una volta la società di consulenza Areté, mentre sponsor dell’evento saranno le cooperative foggiane Giardinetto, La Quercia e Valleverde.

Innovazione e nuove esigenze della filiera

I lavori si articoleranno in due sessioni tematiche. La prima sarà dedicata alle prospettive dell’innovazione e del miglioramento genetico nel settore cerealicolo, con particolare attenzione alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA).

La seconda sessione analizzerà invece l’attuale situazione del comparto e le nuove esigenze della filiera, a dieci anni dal primo stanziamento del Fondo grano duro.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di “fare sistema” lungo tutta la filiera, puntando su programmazione, aggregazione e confronto tra i diversi attori del comparto per affrontare le sfide del mercato globale.

Partecipazione libera

L’evento si svolgerà presso la Camera di Commercio di Foggia, in via Protano 7. La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito ufficiale www.durumdays.com, dove è disponibile anche il programma completo dell’iniziativa e la documentazione delle precedenti edizioni.