Istituzioni e Cittadini: Un Ponte verso il Futuro, Cronaca dell’incontro formativo con l’On. Giandiego Gatta, e il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.

Come nella tradizione dell’Ipeoa M. Lecce, si sono avviati negli ultimi due mesi di scuola gli incontri inerenti le istituzioni ed il territorio. Come spesso affermato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “Gli studenti devono comprendere il funzionamento e l’ordinamento costituzionale, e lo possono comprendere soltanto attraverso l’esperienza diretta di chi le rappresenta”.

Lo scorso 20 aprile 2026, si è tenuto un importante appuntamento di approfondimento civile che ha visto la partecipazione dell’On. Giandiego Gatta, Parlamentare della Repubblica Italiana. L’incontro ha messo al centro del dibattito un tema cruciale per la tenuta democratica del Paese: il rapporto tra il cittadino e le istituzioni.

Accorciare le distanze

Troppo spesso la politica e i suoi processi decisionali vengono percepiti come realtà distanti, “chiuse” all’interno dei palazzi del potere. L’intervento dell’On. Gatta ha mirato a scardinare questa percezione, sottolineando come le istituzioni non siano entità astratte, bensì organismi viventi alimentati dalla partecipazione e dal consenso della comunità.

Durante il confronto, sono stati toccati punti fondamentali:

– Trasparenza e Fiducia: Come rendere i processi legislativi più comprensibili e accessibili al di fuori degli addetti ai lavori.

– Il Ruolo del Parlamentare: Il compito di farsi portavoce delle istanze territoriali a livello nazionale, fungendo da “cinghia di trasmissione” tra i bisogni locali e le leggi dello Stato.

– Cittadinanza Attiva: L’importanza di non limitarsi al momento del voto, ma di esercitare un monitoraggio e una partecipazione costante alla vita pubblica.

Non è stato un semplice monologo, ma un momento di formazione bidirezionale. Il dialogo diretto tra un rappresentante della Camera dei Deputati e i partecipanti ha permesso di analizzare le sfide attuali, dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione alla necessità di una nuova educazione civica che parta dalle basi.

In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali, iniziative come questa ricordano che la democrazia è un esercizio quotidiano. Come emerso dalla riflessione finale, “le istituzioni siamo noi”: solo attraverso la conoscenza e il rispetto reciproco è possibile costruire una società in cui il cittadino non si senta suddito, ma protagonista consapevole della cosa pubblica. A tale proposito, l’on. Garra ha regalato agli alunni una copia della Costituzione Italiana.

Un incontro anch’esso particolare, ribaltando i ruoli tradizionali c’è stato Martedì 12 mattina u.s. nei locali dei laboratori dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Michele Lecce”, sede di Manfredonia in viale Miramare, i quali hanno ospitato il sindaco di Manfredonia, dottor Domenico La Marca, in visita alle classi terza e quarta dei vari indirizzi.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati proprio i ragazzi. Non per una tradizionale lezione frontale, ma per un confronto diretto voluto dall’Istituzione scolastica e dall’Amministrazione Comunale sipontina, all’insegna del Patto di Comunità, progetto che la “Mission” tracciata del Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: «mira a rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e territorio. A sorpresa, è stato il primo cittadino a rivolgere le domande agli studenti, ascoltando le loro opinioni su temi concreti della vita cittadina».

Trasporti, sanità, tempo libero, lavoro e sport: questi gli argomenti al centro del dialogo. Il sindaco ha chiesto ai giovani come vivono la mobilità urbana, quali difficoltà incontrano nell’accesso ai servizi sanitari, quali spazi e attività mancano per il tempo libero, quali aspettative hanno per il futuro lavorativo e sportivo. Una modalità partecipativa che ha stimolato interventi diretti, spontanei e senza filtri, offrendo all’amministrazione una fotografia reale delle esigenze delle nuove generazioni.

Per la scuola erano presenti il Vice Preside Prof. Antonio Balta e la Funzione Strumentale per i Rapporti con il Territorio, Prof. Roberto Martino, i quali hanno coordinato l’organizzazione dell’incontro e sottolineato il valore formativo di esperienze che aprono la scuola alla città. Presente anche la Professoressa Cecilia Simone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Manfredonia, che ha ribadito l’importanza di costruire percorsi di cittadinanza attiva fin dai banchi di scuola.

“Sono i ragazzi a doverci dire di cosa ha bisogno la città”, ha affermato il sindaco La Marca al termine dell’incontro. “Spesso decidiamo per loro, oggi ho voluto ascoltare. Le loro risposte sono utili per programmare interventi che rispondano davvero ai bisogni di chi vive Manfredonia ogni giorno”.

L’appuntamento rientra nel percorso del Patto di Comunità, che vede l’Ipeoa Michele Lecce impegnato in progetti di alternanza e di educazione civica orientati alla responsabilità sociale e al volontariato alla cura dei migranti. L’obiettivo è creare un canale permanente di comunicazione tra gli studenti e le istituzioni locali, affinché le politiche pubbliche tengano conto anche del punto di vista dei più giovani.

Soddisfazione è stata espressa dai docenti e dagli studenti, che hanno apprezzato il clima informale e la possibilità di essere ascoltati direttamente dal primo cittadino. Un segnale di attenzione verso il mondo della scuola e verso il futuro della città, che passa anche dalla capacità di ascolto delle istituzioni.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il confronto, trasformando le osservazioni emerse in spunti concreti per l’azione amministrativa. Per l’Ipeoa di Manfredonia, un’occasione per riaffermare il ruolo della scuola come laboratorio di cittadinanza e partecipazione.

Giovanni Ognissanti