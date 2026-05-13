FOGGIA – Kevin Spacey sarà tra gli ospiti della nona edizione di “Mònde – L’imprevisto”, il festival dedicato al cinema, alla narrazione contemporanea e alle storie fuori dagli schemi, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026.

L’attore statunitense sarà protagonista di un incontro speciale previsto sabato 30 maggio al Teatro “Umberto Giordano”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone culturale della manifestazione. L’annuncio ufficiale degli organizzatori ha immediatamente acceso l’attenzione attorno al festival foggiano, ormai diventato un punto di riferimento per il racconto cinematografico e culturale nel Mezzogiorno.

L’edizione 2026 di “Mònde” ruoterà attorno al tema dell’imprevisto, scelto come filo conduttore dell’intera rassegna. Un concetto che il festival interpreta non soltanto come elemento narrativo, ma come chiave di lettura della contemporaneità e delle trasformazioni sociali e personali.

Al centro dell’immaginario di quest’anno c’è la Chiesa delle Croci, luogo simbolico alle porte della città, rappresentato come spazio di attraversamento e incontro. Un’immagine che richiama il viaggio, il cambiamento e le deviazioni inattese, elementi che diventano metafora del percorso umano e artistico.

Secondo gli organizzatori, “Mònde” vuole trasformare Foggia in un luogo di passaggio culturale, capace di accogliere storie, esperienze e visioni differenti. In questo contesto si inserisce la presenza di Kevin Spacey, destinata a rappresentare uno dei momenti centrali dell’edizione 2026.

Il festival proporrà incontri, proiezioni, dialoghi e appuntamenti diffusi in diversi luoghi della città, confermando la volontà di coniugare cinema, riflessione sociale e valorizzazione del territorio.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno