MANFREDONIA – Dall’insediamento della Consulta delle Donne ai lavori di rifacimento delle strade cittadine, passando per la pulizia straordinaria delle spiagge e il sostegno ai centri estivi. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, nel consueto appuntamento social “Settimana in Comune”.

Tra le novità più significative, l’avvio ufficiale della Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia, organismo il cui regolamento era stato approvato lo scorso 29 dicembre 2025. «Uno spazio di confronto, partecipazione e proposta», viene definito dall’amministrazione comunale, nato con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne e promuovere una società più inclusiva e consapevole. Numerosa la partecipazione registrata all’incontro inaugurale; nelle prossime settimane si procederà con l’elezione della presidente.

Sul fronte ambiente e turismo, il Comune ha avviato gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge dopo le recenti mareggiate che hanno riversato numerosi rifiuti sul litorale. I lavori interesseranno tutta la costa cittadina. «Rispetto agli anni precedenti siamo in anticipo – sottolinea La Marca – e ci faremo trovare pronti per l’avvio della stagione balneare del 23 maggio». Previsti inoltre nuovi interventi per la gestione delle biomasse spiaggiate grazie a un finanziamento provinciale.

Importanti novità anche per il settore sociale ed educativo. Il Comune di Manfredonia ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, finalizzata al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri estivi. Attraverso un avviso pubblico saranno sostenute attività ludico-sportive e iniziative socio-educative dedicate ai minori, con particolare attenzione alle fasce più fragili e alla promozione dello sport.

Proseguono infine i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. Gli interventi interesseranno via Scaloria, via Martiri di Cefalonia, via Orto Sdanga, via Emanuele Giustino, via San Giovanni Bosco, viale Beccarini, viale Pascoli, via Leopardi, via Ariosto, via Angiulli, via Capparelli, via Di Vagno, via Bari e via Da Vinci.

Il sindaco ha infine invitato i cittadini a continuare a partecipare attivamente alla vita amministrativa della città attraverso segnalazioni e contributi.

A cura di Michele Solatia.