Malagò si candida alla guida della Figc: “Avevo promesso che avrei aspettato le componenti e così ho fatto”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della FIGC, aprendo di fatto la corsa alla successione nella governance del calcio italiano in vista dell’assemblea del 22 giugno.

Malagò ha sciolto le riserve dopo settimane di attesa, annunciando la sua discesa in campo con l’obiettivo di guidare la Federazione in una fase di profonda riorganizzazione. «Avevo promesso che avrei aspettato le componenti e così ho fatto», ha dichiarato, confermando la volontà di competere per la guida del calcio italiano.

La sua candidatura si presenta con un forte sostegno politico e sportivo: secondo quanto riportato, avrebbe raccolto un ampio consenso tra i club di Serie A, oltre all’appoggio delle rappresentanze di calciatori e allenatori, configurando un blocco di consensi significativo in vista del voto.

A contendersi la presidenza restano anche Giancarlo Abete e Gabriele Gravina. In particolare, Abete rappresenta la componente della Lega Nazionale Dilettanti, forte di un peso elettorale rilevante che potrebbe incidere in modo decisivo sull’esito finale.

Con il deposito delle candidature si entra ora nella fase conclusiva della campagna elettorale, in cui gli equilibri interni alla FIGC diventeranno determinanti per la scelta del nuovo presidente.

Lo riporta leggo.it.