ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, ha programmato una serie di interventi di disinfestazione notturna che interesseranno l’intero territorio comunale da lunedì 18 a venerdì 22 maggio. Le operazioni rientrano nelle attività previste per il contenimento degli insetti e per migliorare la vivibilità urbana nel periodo primaverile ed estivo.

Gli interventi saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra l’1 e le 6 del mattino e coinvolgeranno progressivamente quartieri cittadini, borgate e aree periferiche.

Il calendario predisposto prevede per lunedì 18 maggio la disinfestazione nelle zone Monticchio e Centro, dall’area est dell’abitato fino a via Arcivescovado, comprendendo Scaloria, viale Padre Pio e le aree C/8, C/9, C/10 e C/11.

Per martedì 19 maggio le operazioni interesseranno la zona Centro-Stazione, da via Arcivescovado-Scaloria fino a via E. Giustino, incluse via delle Margherite e le cooperative Algesiro-Gozzini. Nella stessa giornata gli interventi proseguiranno nella zona Porta Foggia e viale Kennedy, fino alla parte ovest dell’abitato, includendo la zona 167 e le aree C/12 e C/13.

Mercoledì 20 maggio le attività saranno concentrate nella zona Siponto, nel secondo piano di zona e nei comparti D/32.

Giovedì 21 maggio sarà invece la volta della Riviera, della frazione Montagna e di Borgo Mezzanone.

Il programma si concluderà venerdì 22 maggio con gli interventi nelle Case Sparse e nella Zona Industriale D/46.

Nel piano rientrano anche le località di Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

ASE raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno alimenti o indumenti e mantenendo chiusi balconi e finestre durante gli interventi.

Per eventuali emergenze o segnalazioni è disponibile il Centro Antiveleni al numero verde 800 183459.