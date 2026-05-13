Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: interventi dal 18 al 22 maggio

DISINFESTAZIONE MANFREDONIA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: interventi dal 18 al 22 maggio

Le operazioni rientrano nelle attività previste per il contenimento degli insetti e per migliorare la vivibilità urbana nel periodo primaverile ed estivo

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: interventi dal 18 al 22 maggio

Disinfestazione - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, ha programmato una serie di interventi di disinfestazione notturna che interesseranno l’intero territorio comunale da lunedì 18 a venerdì 22 maggio. Le operazioni rientrano nelle attività previste per il contenimento degli insetti e per migliorare la vivibilità urbana nel periodo primaverile ed estivo.

Gli interventi saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra l’1 e le 6 del mattino e coinvolgeranno progressivamente quartieri cittadini, borgate e aree periferiche.

Il calendario predisposto prevede per lunedì 18 maggio la disinfestazione nelle zone Monticchio e Centro, dall’area est dell’abitato fino a via Arcivescovado, comprendendo Scaloria, viale Padre Pio e le aree C/8, C/9, C/10 e C/11.

Per martedì 19 maggio le operazioni interesseranno la zona Centro-Stazione, da via Arcivescovado-Scaloria fino a via E. Giustino, incluse via delle Margherite e le cooperative Algesiro-Gozzini. Nella stessa giornata gli interventi proseguiranno nella zona Porta Foggia e viale Kennedy, fino alla parte ovest dell’abitato, includendo la zona 167 e le aree C/12 e C/13.

Mercoledì 20 maggio le attività saranno concentrate nella zona Siponto, nel secondo piano di zona e nei comparti D/32.

Giovedì 21 maggio sarà invece la volta della Riviera, della frazione Montagna e di Borgo Mezzanone.

Il programma si concluderà venerdì 22 maggio con gli interventi nelle Case Sparse e nella Zona Industriale D/46.

Nel piano rientrano anche le località di Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

ASE raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno alimenti o indumenti e mantenendo chiusi balconi e finestre durante gli interventi.

Per eventuali emergenze o segnalazioni è disponibile il Centro Antiveleni al numero verde 800 183459.

1 commenti su "Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: interventi dal 18 al 22 maggio"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO