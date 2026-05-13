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FORZA ITALIA MANFREDONIA Manfredonia, Forza Italia: “A Palazzo San Domenico avete perso la faccia”

Duro affondo politico dei consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi

Manfredonia, Forza Italia: “A Palazzo San Domenico avete perso la faccia”

Manfredonia, Forza Italia: “A Palazzo San Domenico avete perso la faccia” - Fonte Immagine: Ugo Galli - consigliere comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Duro affondo politico dei consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi contro l’amministrazione di Palazzo San Domenico, accusata di aver smarrito «credibilità» e capacità di governo della città.

Nel documento diffuso alla stampa, gli esponenti dell’opposizione parlano di “fallimenti” accumulati in appena due anni di amministrazione, contestando metodo politico, gestione amministrativa e assenza di risultati concreti per il territorio.

Secondo i consiglieri, la maggioranza avrebbe mostrato «silenzi e lacune sconcertanti, narrazioni rovesciate, sceneggiature distrattive e propaganda spicciola», senza riuscire ad affrontare in modo efficace le difficoltà economiche e sociali della comunità.

Nel mirino anche la mancanza di iniziativa nei confronti di problematiche che coinvolgono altri enti istituzionali. «Un’amministrazione autorevole dovrebbe assumere decisioni e pretendere interventi, non limitarsi a scaricare responsabilità», sostengono i firmatari della nota.

I consiglieri richiamano inoltre il ruolo attribuito ai Comuni dalla normativa vigente, ricordando che l’ente locale è chiamato a rappresentare la comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. Da qui l’accusa di aver prodotto, finora, pochi risultati concreti, fatta eccezione per proroghe di servizi pubblici e provvedimenti definiti controversi.

Particolarmente duro il passaggio finale del documento, nel quale si sostiene che la prima “sentenza” nei confronti dell’amministrazione sarebbe già stata emessa «dal tribunale del buonsenso».

Infine, il riferimento storico al cosiddetto “momento Guizot”, sintetizzato nella frase: «Non si può guidare ciò che non si conosce profondamente», utilizzata come ulteriore critica alla gestione politica della città.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

6 commenti su "Manfredonia, Forza Italia: “A Palazzo San Domenico avete perso la faccia”"

  1. Sùte bbunn skitt a tredechè. C n sùme scurdete quann ji stet u babbett? Sciamingh codd ji…

  2. Invece di giudicare, occorre un dialogo costruttivo per il bene della popolazione.
    Ecco perché tutto sta andando in rovina anche globalmente…..

  3. Ma lasciate stare. Galli è offuscato dal livore. È un povero a lui, innocuo che abbaia e non morde.
    Andate avanti che state facendo benissimo

  4. Chiedo scusa, ma il Sindaco è disponibile a suonare anche per feste private?
    La figlia di mia cugina ha bisogno di mettere a qualcuno alla festa della prima comunione.

  5. Gli riesce meglio a suonare…forse.Tutti I giorni un problema che nessuno è capace di risolvere,ma che ci stanno a fare?

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