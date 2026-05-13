Manfredonia, Marasco presenta denuncia sulla mancanza di un hub bus a Piazza Marconi

Il consigliere comunale della città di Manfredonia, Giuseppe Marasco, ha presentato una denuncia formale sulla totale assenza di un HUB TERMINAL BUS e di servizi essenziali per i viaggiatori in Piazza Marconi, area da oltre dieci anni utilizzata come principale punto di arrivo e partenza per autobus extraurbani e turistici.
Secondo quanto evidenziato, l’area non dispone di alcuna infrastruttura minima di accoglienza: assenza di sala d’attesa coperta, biglietteria, servizi igienici pubblici accessibili e punto ristoro. Una condizione che costringe quotidianamente utenti, tra cui anziani, famiglie, turisti e pendolari, ad attendere i mezzi all’aperto, esposti alle condizioni climatiche e senza adeguate tutele di sicurezza e dignità.
Nel documento si sottolinea inoltre come la situazione attuale rappresenti un danno d’immagine per una città a vocazione turistica, con ricadute negative su mobilità, sicurezza urbana ed economia locale. La mancanza di un terminal organizzato viene definita incompatibile con gli standard minimi di accoglienza di altre realtà simili.
Tra le criticità evidenziate viene richiamata anche la possibile violazione delle norme sull’accessibilità e tutela dei soggetti fragili, in relazione all’assenza di servizi igienici pubblici adeguati.
Il consigliere chiede e diffida l’amministrazione comunale e gli enti competenti ad avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un HUB TERMINAL BUS, con la previsione di sala d’attesa, biglietteria, servizi igienici accessibili, area ristoro, pensiline e sistemi informativi e di videosorveglianza.
Viene inoltre sollecitata l’adozione di misure temporanee immediate entro 30 giorni, tra cui l’installazione di pensiline, la predisposizione di servizi igienici accessibili e convenzioni con attività commerciali della zona.
La richiesta include infine l’inserimento dell’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e l’attivazione di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, anche attraverso fondi PNRR e risorse per la mobilità sostenibile.
Marasco evidenzia come un hub terminal bus rappresenti un’infrastruttura strategica per la città: miglioramento dell’accoglienza turistica, riduzione del traffico, sviluppo economico locale e garanzia di diritti e dignità per i viaggiatori.
Si chiede riscontro scritto entro 30 giorni ai sensi della normativa vigente, riservandosi ulteriori iniziative istituzionali e legali in caso di mancata risposta.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
12 commenti su "Manfredonia, Marasco presenta denuncia sulla mancanza di un hub bus a Piazza Marconi"
Questa volta ha pienamente ragione.
Da pendolare che parte ogni mattina da Piazza Marconi, confermo tutto. D’inverno al gelo, d’estate sotto il sole. Servono pensiline SUBITO. Grazie per aver sollevato il problema.
Condivido in pieno. Manfredonia è una città turistica e merita un terminal bus dignitoso. Sala d’attesa, bagni accessibili e biglietteria sono il minimo. Bene la diffida del consigliere Marasco.
Da genitore: con due bimbi piccoli è impossibile aspettare lì senza nemmeno un bagno. L’assenza di servizi è una mancanza di rispetto per le famiglie. Massima solidarietà all’iniziativa.
Sono venuta in vacanza a Manfredonia in bus. Prima impressione pessima: valigie per terra e nessun posto dove sedersi. Un hub è urgente se vogliamo turismo di qualità
Per una persona con disabilità muoversi da Piazza Marconi è un’impresa. Zero servizi igienici accessibili = zero dignità. La legge parla chiaro. Avanti con l’hub
Finalmente qualcuno lo dice. Piazza Marconi è abbandonata da 10 anni. Serve un terminal vero. #ManfredoniaMeritaDiPiù
Oltre al decoro, è questione di sicurezza. Senza videosorveglianza e illuminazione adeguata, la sera è rischioso. La richiesta di Marasco è sacrosanta.
Un terminal organizzato porta lavoro: bar, edicola, info point. È un investimento, non una spesa. Bene il richiamo ai fondi PNRR
Sono autista di linea. Caricare/scaricare in mezzo alla piazza, senza spazi definiti, è pericoloso per tutti. Un hub con stalli e segnaletica è fondamentale
A Vieste e San Giovanni Rotondo hanno terminal con servizi. Manfredonia non può restare indietro. Allineiamoci agli standard minimi. Pienamente d’accordo con il Consigliere Marasco.
Condivido e chiedo a tutti i cittadini di firmare/taggaare il Comune. Se restiamo in silenzio per altri 10 anni non cambia nulla. Risposta entro 30 giorni! Sono anni che il Consigliere Giuseppe Marasco lotta continuamente per il HUB TERMINAL BUS, vergogna.