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Home // Manfredonia // Manfredonia, spiaggia Castello invasa dai rifiuti. Il Comune: “La pulizia è di competenza dell’Autorità Portuale”

SPIAGGIA MANFREDONIA Manfredonia, spiaggia Castello invasa dai rifiuti. Il Comune: “La pulizia è di competenza dell’Autorità Portuale”

Le spiagge comprese tra il Molo di Levante e l'Acqua di Cristo non rientrano nelle competenze del Comune di Manfredonia né di ASE

Manfredonia, spiaggia Castello invasa dai rifiuti. Il Comune: "La pulizia è di competenza dell'Autorità Portuale"

Manfredonia, spiaggia dimenticata di fronte al Miramare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

L’Amministrazione comunale di Manfredonia interviene per chiarire le competenze relative alla gestione del litorale cittadino dopo le segnalazioni e le immagini diffuse nei giorni scorsi sulle condizioni di alcuni tratti della costa, in particolare della Spiaggia Castello durante una manifestazione sportiva svolta in città.

Il Comune precisa che le spiagge comprese tra il Molo di Levante e il tratto costiero in località Acqua di Cristo non rientrano nelle competenze operative del Comune di Manfredonia né di ASE S.p.A., ma sono affidate all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ente responsabile delle attività di gestione e pulizia delle aree interessate.

L’assessora all’Ambiente, MariaRita Valentino, ha spiegato: “È importante che i cittadini siano correttamente informati sulle competenze attribuite ai diversi enti, affinché non si generi confusione o si attribuiscano responsabilità improprie. La cura del litorale richiede collaborazione istituzionale e un impegno condiviso tra tutti i soggetti coinvolti”.

Pur non avendo competenza diretta sull’area, ASE S.p.A. ha comunque garantito supporto operativo durante la manifestazione sportiva, fornendo contenitori per la raccolta differenziata e collaborando alle attività di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell’evento.

ASE svolge quotidianamente un lavoro prezioso per la città, spesso in contesti complessi caratterizzati da competenze suddivise tra più enti – ha aggiunto Valentino –. Proprio questa frammentazione, negli anni, ha contribuito a determinare criticità evidenti lungo diversi tratti del litorale libero”.

Anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, è intervenuto sul tema: “L’Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte con senso di responsabilità, favorendo il dialogo e la collaborazione con tutti gli enti competenti. Il decoro urbano, la tutela del mare e la valorizzazione del nostro litorale rappresentano obiettivi comuni che richiedono chiarezza, cooperazione e responsabilità condivise”.

Il Comune ha infine confermato la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla tutela e sul decoro delle spiagge cittadine, promuovendo sinergie istituzionali affinché ogni ente competente possa contribuire in maniera efficace alla cura del territorio.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

2 commenti su "Manfredonia, spiaggia Castello invasa dai rifiuti. Il Comune: “La pulizia è di competenza dell’Autorità Portuale”"

  1. Tutta la costa dal porto turistico all’arenile di Sipèonto è di competenza comunale … ma avete riscontrato che il tratto roccioso è invaso da ogni sorta di rifiuti… Vedere per far ricredere chi di dovere… ammesso che ci veda e/o ascolti !

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