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VIA ORTO SDANGA “Mastelli dell’immondizia lanciati per strada durante la notte”: la denuncia dei residenti di via Orto Sdanga

Secondo quanto denunciato dagli abitanti della zona, ignoti durante la notte si divertirebbero a prelevare i contenitori lasciati all’esterno delle abitazioni

“Mastelli dell’immondizia lanciati per strada durante la notte” la denuncia dei residenti di via Orto Sdanga

“Mastelli dell’immondizia lanciati per strada durante la notte” la denuncia dei residenti di via Orto Sdanga

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Orto Sdanga, all’altezza dell’incrocio con via Pastini – zona San Salvatore – dove, da circa due settimane, si starebbero verificando continui episodi di vandalismo ai danni dei mastelli della raccolta differenziata.

Secondo quanto denunciato dagli abitanti della zona, ignoti durante la notte si divertirebbero a prelevare i contenitori lasciati all’esterno delle abitazioni in attesa del passaggio degli operatori ecologici, per poi lanciarli lungo la strada e nei campi limitrofi, spargendo ovunque i rifiuti contenuti all’interno.

Una situazione che starebbe causando forte disagio ai residenti, esasperati dal ripetersi degli episodi proprio nei pressi del nuovo campetto sportivo in fase di allestimento.

«Ogni sera lasciamo i mastelli fuori come previsto dal servizio di raccolta – raccontano alcuni cittadini – ma puntualmente, prima del ritiro nelle prime ore del mattino, qualcuno interviene vandalizzando tutto e lasciando rifiuti sparsi ovunque».

I residenti annunciano che la situazione sarà segnalata anche alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di individuare i responsabili e porre fine agli atti vandalici che stanno creando degrado e malcontento nel quartiere.

Nel frattempo, attraverso questa denuncia pubblica, i cittadini chiedono maggiore attenzione e controlli nella zona, affinché vengano tutelati il decoro urbano e la tranquillità dei residenti.

“Mastelli dell’immondizia lanciati per strada durante la notte” la denuncia dei residenti di via Orto Sdanga
“Mastelli dell’immondizia lanciati per strada durante la notte” la denuncia dei residenti di via Orto Sdanga

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