Dopo dieci mesi di commissariamento, l’Accademia di Belle Arti di Foggia ha una nuova presidente. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha nominato Michaela Di Donna alla guida dell’istituzione foggiana.

La nomina arriva al termine di un percorso amministrativo avviato dopo il commissariamento disposto nel luglio scorso dal Ministero, con l’incarico affidato all’onorevole Nicola Ciracì. Il 12 marzo era stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per individuare la terna di candidati alla presidenza, sulla base del regolamento di designazione adottato il 2 marzo dal commissario.

Il nome di Michaela Di Donna era già comparso tra i cinque candidati alla presidenza nel settembre 2024, ma non era rientrato nella precedente terna, composta dagli ex presidenti Massimiliano Arena e Nicola Delle Noci e dall’ex direttore Pietro Di Terlizzi.

Docente di Legislazione del Mercato dell’Arte, Di Donna ha anche avuto una breve esperienza parlamentare alla Camera dei Deputati, da luglio a ottobre 2022. Successivamente ha aderito all’Udc.

Nelle ultime ore, sui social, la neo presidente ha pubblicato un messaggio che sembra accompagnare il nuovo incarico: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. L’ufficializzazione da parte dell’Accademia è attesa a breve. Lo riporta foggiatoday.it.