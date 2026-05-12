Monte Sant’Angelo, anziano investito e lasciato a terra: cresce la rabbia dei familiari: "Incrementare i controlli"

MONTE SANT’ANGELO — Un grave episodio a Monte Sant’Angelo nel pomeriggio dell’11 maggio scorso. Da raccolta dati, un anziano del posto sarebbe stato investito da un’auto mentre si trovava in strada, rimanendo ferito sull’asfalto, mentre il conducente si sarebbe inizialmente dato alla fuga senza prestare soccorso.

Secondo quanto riferito dai familiari della vittima, a bordo dell’auto vi sarebbero stati tre giovani. Dopo l’impatto, l’uomo sarebbe rimasto a terra in condizioni che hanno immediatamente destato forte preoccupazione tra i presenti. Solo successivamente il conducente del veicolo sarebbe stato rintracciato dalle autorità competenti e sottoposto ai controlli di rito, risultando positivo all’alcol test.

La vicenda ha provocato indignazione e rabbia tra i parenti dell’anziano investito, che denunciano una situazione ormai divenuta insostenibile sul fronte della sicurezza stradale cittadina. “Non è possibile che in questo paese si continui a guidare a velocità elevate dopo aver assunto alcolici e senza adeguati controlli”, è lo sfogo affidato alla nostra redazione dai familiari della vittima.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.