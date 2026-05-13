Un grido forte, diretto, senza filtri. È quello lanciato da Elsa Morra, presidente dell’associazione “Oltre l’autismo si tinge di blu”, che denuncia le difficoltà quotidiane vissute dalle famiglie con figli disabili gravi e gravissimi.

Al centro dell’appello c’è il riconoscimento del caregiver familiare, definito da Morra come una figura essenziale ma ancora troppo poco tutelata.

“Noi lavoriamo a nero per lo Stato”, afferma con forza. Secondo Morra, se molte persone con disabilità non vengono inserite in strutture residenziali è proprio grazie al lavoro quotidiano, continuo e spesso invisibile dei familiari. Un lavoro che permette allo Stato di risparmiare cifre enormi, ma che ricade interamente sulle spalle delle famiglie.

Morra richiama poi l’attenzione sul tema del sostegno e del Patto di cura, contributi regionali destinati alle famiglie. Pur riconoscendo l’impegno della Regione Puglia e del settore Welfare, denuncia i ritardi di diversi Ambiti territoriali nei pagamenti.

“Ci sono famiglie ferme a gennaio, febbraio, addirittura dicembre”, spiega. Alcuni beneficiari attenderebbero ancora somme arretrate, comprese le tranche una tantum per i caregiver.

La richiesta è chiara: pagamenti regolari, almeno bimestrali, con tempi certi anche per gli enti locali.

“Se noi abbiamo scadenze da rispettare, perché non devono averle anche gli Ambiti?”, chiede Morra.

Nel suo intervento, la presidente racconta i costi che molte famiglie affrontano per garantire terapie e assistenza ai propri figli. Parla di terapia ABA, TMA, ippoterapia, assistenza infermieristica specializzata, spese che possono arrivare a migliaia di euro l’anno.

“Con 700 euro come facciamo?”, domanda. “La disabilità è un lusso. Ma i nostri figli non se la sono comprata”.

Il problema, secondo Morra, riguarda soprattutto i minori con disabilità grave o gravissima, che fino ai 18 anni percepiscono l’accompagnamento ma non la pensione.

“Che cosa cambia tra un bambino disabile grave da 0 a 18 anni e un maggiorenne? Nulla. Anzi, da piccoli le esigenze sono ancora maggiori”.

Il messaggio è rivolto alla politica regionale e nazionale. Morra chiede che la disabilità venga finalmente guardata dentro le case, nelle giornate reali delle famiglie.

“Invito gli enti regionali e nazionali a venire a casa nostra. Invito anche Giorgia Meloni a passare un’ora con Paolo, per vedere cosa significa davvero vivere la disabilità ogni giorno”.

Un appello accorato, che chiede dignità, tempi certi, sostegno economico e riconoscimento per chi ogni giorno si prende cura dei propri figli.

“Non stiamo chiedendo privilegi”, è il senso del messaggio. “Stiamo chiedendo rispetto, tutela e diritti”.