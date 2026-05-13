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VITA FRANCESCA “Nostra figlia non può essere lasciata senza speranza. Non vogliamo arrenderci”: l’appello della mamma di Francesca Pia

La piccola Francesca è nata con cuore univentricolare, trasposizione dei grossi vasi e stenosi polmonare, una patologia complessa che negli anni ha richiesto cure e interventi specialistici

“Nostra figlia non può essere lasciata senza speranza. Non vogliamo arrenderci”: l’appello della mamma di Francesca Pia

“Nostra figlia non può essere lasciata senza speranza. Non vogliamo arrenderci”: l’appello della mamma di Francesca Pia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Stato news //

«Non vogliamo fare guerre agli ospedali, chiediamo soltanto che nostra figlia venga aiutata». È un appello accorato quello lanciato da Rossella Campolongo, mamma della piccola Francesca Pia, bambina affetta da una grave cardiopatia congenita.

Come già pubblicato in un precedente testo, la famiglia è residente a San Ferdinando di Puglia, nella BAT.

La piccola Francesca è nata con cuore univentricolare, trasposizione dei grossi vasi e stenosi polmonare, una patologia complessa che negli anni ha richiesto cure e interventi specialistici. Francesca Pia è stata seguita anche dall’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e successivamente valutata all’Istituto Gaslini di Genova.

Secondo quanto riferito dalla madre, i medici avrebbero comunicato l’impossibilità di procedere con ulteriori interventi programmati a causa dell’interruzione degli accessi vascolari sia della vena cava superiore che inferiore, condizione che non consentirebbe l’esecuzione dell’intervento di Fontan, spesso fondamentale nei bambini con cuore univentricolare.

«Ci è stato detto di aspettare l’evoluzione della patologia e intervenire soltanto in urgenza, ma da madre non riesco ad accettare questa risposta», racconta Rossella. «Vorrei sapere se, in una situazione di emergenza, esiste davvero una possibilità di vita per mia figlia. Non si può lasciare una bambina senza speranza».

La donna lancia quindi un appello ai medici italiani e stranieri affinché il caso della piccola venga rivalutato da altri specialisti e da ulteriori strutture sanitarie. «Chiedo che la situazione venga studiata ovunque sia possibile, in Italia e all’estero. Nessun genitore dovrebbe sentirsi dire che non esistono possibilità per il proprio figlio».

Nel suo messaggio, Rossella si rivolge anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo attenzione e sostegno istituzionale per consentire alla bambina di accedere a nuove valutazioni cliniche. «I bambini cardiopatici affrontano percorsi lunghi e difficili – conclude la madre – ma se seguiti nel modo giusto possono superare tante sfide. Noi continuiamo a chiedere che venga fatto tutto il possibile per Francesca Pia».

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