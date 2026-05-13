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BARI PAPPAGALLI Pappagalli verdi, la Puglia avvia il contenimento: via alla rimozione dei nidi

Mandorleti e frutteti sotto attacco: la Regione approva l’accordo con l’Università di Bari per monitorare e gestire il parrocchetto monaco

DANNI DA PAPPAGALLI, ARCHIVIO 2024

DANNI DA PAPPAGALLI, ARCHIVIO 2024

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

La Puglia corre ai ripari contro l’invasione dei pappagalli verdi. La Regione ha approvato l’accordo con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, per il monitoraggio e la gestione del parrocchetto monaco, specie aliena invasiva che sta causando danni crescenti nelle campagne pugliesi.

A darne notizia è Coldiretti Puglia, che accoglie positivamente l’avvio delle prime linee guida regionali per il controllo e la rimozione dei nidi. Gli interventi saranno previsti nei casi di criticità, in particolare quando la presenza dei parrocchetti comporta rischi per la pubblica incolumità, danni a infrastrutture e reti o gravi perdite per l’agricoltura.

I cosiddetti “pappagalli verdi” stanno colpendo soprattutto mandorleti e frutteti. Secondo Coldiretti, gli animali rompono il guscio delle mandorle ed estraggono il frutto, lasciando spesso sugli alberi prodotti danneggiati o inutilizzabili. Un problema rilevante per la Puglia, dove sono coltivati oltre 19mila ettari a mandorlo, pari al 35% della superficie nazionale.

Le linee operative, elaborate con il supporto scientifico dell’Università di Bari, definiscono protocolli di intervento, criteri di selettività per tutelare la biodiversità autoctona e modalità di smaltimento del materiale rimosso secondo la normativa sanitaria vigente. È prevista anche la distruzione immediata delle uova e, per i nidiacei, la soppressione eutanasica da parte di personale specializzato, secondo le indicazioni ISPRA.

La strategia regionale non si limiterà alla rimozione dei nidi. Entro maggio 2026, fa sapere Coldiretti Puglia, partirà un corso per formare operatori autorizzati alla gestione della specie invasiva. In futuro, nel rispetto delle autorizzazioni previste, potranno essere utilizzati anche sistemi di cattura con reti e gabbie-trappola, oltre a interventi selettivi di contenimento.

Il fenomeno, secondo Coldiretti, è legato anche alla tropicalizzazione del clima. Dal primo insediamento registrato a Molfetta, in contrada Madonna delle Rose, il parrocchetto monaco si è rapidamente diffuso in numerosi centri della provincia di Bari, tra cui Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto e Grumo Appula, fino all’Alta Murgia.

L’allarme pappagalli si aggiunge ad altre emergenze legate alla fauna selvatica e invasiva: dagli storni che danneggiano gli oliveti al granchio blu lungo le coste pugliesi, fino a cinghiali, lupi, cani inselvatichiti, lepri e cormorani. Per Coldiretti Puglia, il conto complessivo dei danni supera i 35 milioni di euro.

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