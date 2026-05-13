Nuovo traguardo tecnologico per il Policlinico di Foggia, dove il 5 maggio scorso sono stati eseguiti i primi tre interventi di protesi al ginocchio attraverso la piattaforma robotica MAKO 4 nel comparto operatorio della Struttura di Ortopedia Universitaria diretta dal prof. Giuseppe Maccagnano.
L’attività chirurgica proseguirà il prossimo 28 maggio, quando sono già programmati altri due interventi, confermando la piena operatività del nuovo sistema robotico.
L’investimento rientra nel progetto “Innovazione Tecnologica per il potenziamento della chirurgia robotica”, che comprende anche la piattaforma Da Vinci Xi, sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Il finanziamento complessivo ammonta a oltre 6 milioni di euro.
La piattaforma MAKO 4 rappresenta una delle tecnologie più avanzate nel settore della chirurgia protesica, in particolare per gli interventi al ginocchio. Il sistema consente infatti maggiore precisione nell’impianto protesico, personalizzazione dell’intervento e migliori tempi di recupero per i pazienti.
La tecnologia robotica sarà utilizzata anche per interventi relativi ad anca e spalla, ampliando così le possibilità terapeutiche offerte dal Policlinico ai cittadini della Capitanata.
Importante anche l’aspetto formativo: il progetto permetterà ai medici specializzandi di acquisire competenze avanzate nel campo della chirurgia robotica, rafforzando ulteriormente la scuola ortopedica universitaria foggiana.
“L’introduzione della chirurgia robotica ortopedica rappresenta un passaggio di rilevanza strategica anche ai fini della riduzione della mobilità sanitaria extra-regionale poiché consente ai pazienti del territorio di accedere a trattamenti altamente specialistici direttamente presso il Policlinico di Foggia, senza la necessità di rivolgersi a strutture fuori regione”, ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone.
Pasqualone ha inoltre sottolineato come “questo importante avanzamento tecnologico conferma il percorso di modernizzazione intrapreso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, orientato al miglioramento continuo della qualità delle cure, alla sicurezza del paziente e al rafforzamento dell’attrattività del sistema sanitario pubblico territoriale”.