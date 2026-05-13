“Rastrellare Cerignola”, le parole di Vannacci accendono il dibattito sulla sicurezza

Le dichiarazioni del generale ed europarlamentare Roberto Vannacci tornano a far discutere il dibattito pubblico nazionale sul tema della sicurezza. Durante la trasmissione Close Up, andata in onda su Telenord e condotta dal giornalista Roberto Rasia, l’ex comandante ha affrontato il tema dell’impiego delle forze armate sul territorio, citando anche il caso di Cerignola.

Nel corso del confronto televisivo, Vannacci ha espresso perplessità sull’utilizzo dei militari in attività di presidio statico, sostenendo invece la necessità di interventi più dinamici e operativi nella lotta alla criminalità.

Per spiegare la propria visione, il generale ha fatto riferimento a un’ipotesi di impiego di un battaglione di paracadutisti a Cerignola per contrastare il fenomeno del racket dei furti d’auto, utilizzandolo come esempio di un’azione più incisiva e mirata sul territorio.

Le affermazioni hanno inevitabilmente acceso il dibattito politico e mediatico, riportando ancora una volta la città di Cerignola al centro della discussione nazionale sui temi della legalità e della sicurezza.

Secondo quanto emerso nel dibattito televisivo, l’idea proposta da Vannacci si inserisce in una più ampia riflessione sull’efficacia dei modelli di controllo del territorio e sull’impiego delle forze armate in supporto alle attività di ordine pubblico.

La citazione di Cerignola ha però suscitato reazioni e interpretazioni diverse, evidenziando come il tema della sicurezza continui a rappresentare una delle questioni più sensibili nel confronto politico italiano.

Lo riporta cerignolaViva.it