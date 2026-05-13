Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // “Rastrellare Cerignola”, le parole di Vannacci accendono il dibattito sulla sicurezza

VANNACCI CERIGNOLA “Rastrellare Cerignola”, le parole di Vannacci accendono il dibattito sulla sicurezza

L’idea proposta da Vannacci si inserisce in una più ampia riflessione sull’efficacia dei modelli di controllo del territorio

“Rastrellare Cerignola”, le parole di Vannacci accendono il dibattito sulla sicurezza

ph TeleNord

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cerignola // Cronaca //

Le dichiarazioni del generale ed europarlamentare Roberto Vannacci tornano a far discutere il dibattito pubblico nazionale sul tema della sicurezza. Durante la trasmissione Close Up, andata in onda su Telenord e condotta dal giornalista Roberto Rasia, l’ex comandante ha affrontato il tema dell’impiego delle forze armate sul territorio, citando anche il caso di Cerignola.

Nel corso del confronto televisivo, Vannacci ha espresso perplessità sull’utilizzo dei militari in attività di presidio statico, sostenendo invece la necessità di interventi più dinamici e operativi nella lotta alla criminalità.

Per spiegare la propria visione, il generale ha fatto riferimento a un’ipotesi di impiego di un battaglione di paracadutisti a Cerignola per contrastare il fenomeno del racket dei furti d’auto, utilizzandolo come esempio di un’azione più incisiva e mirata sul territorio.

Le affermazioni hanno inevitabilmente acceso il dibattito politico e mediatico, riportando ancora una volta la città di Cerignola al centro della discussione nazionale sui temi della legalità e della sicurezza.

Secondo quanto emerso nel dibattito televisivo, l’idea proposta da Vannacci si inserisce in una più ampia riflessione sull’efficacia dei modelli di controllo del territorio e sull’impiego delle forze armate in supporto alle attività di ordine pubblico.

La citazione di Cerignola ha però suscitato reazioni e interpretazioni diverse, evidenziando come il tema della sicurezza continui a rappresentare una delle questioni più sensibili nel confronto politico italiano.

Lo riporta cerignolaViva.it

1 commenti su "“Rastrellare Cerignola”, le parole di Vannacci accendono il dibattito sulla sicurezza"

  1. Vana ci, tu sei sicuro di essere buono a fermare la delinquenza a Cerignola? Accomodati pure, generale dei miei stivali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO