Rosana, dall’Argentina a Manfredonia per la verità “Perché hanno tolto la mamma a mia madre Ninetta

Al Casello 31, nell’area ex Ajinomoto a Manfredonia, una donna argentina con sangue manfredoniano prova a ricostruire una ferita familiare lunga quasi novant’anni. Una storia di madri e figlie separate, silenzi, dolore e memoria. Il libro potrebbe chiamarsi “Ninetta”.

MANFREDONIA – È arrivata dall’Argentina fino a Manfredonia, con l’amato compagno (“un gigante”) per cercare una verità rimasta sospesa nel tempo. Rosana Di Nardo porta nel cuore una storia familiare dolorosa, tramandata tra ricordi spezzati, silenzi e domande mai risolte. Una storia che affonda le radici nei pressi del Casello 31, nell’area dell’ex Ajinomoto, dove la sua famiglia avrebbe vissuto e lavorato già agli inizi del Novecento.

Rosana è argentina, ma il suo sangue è manfredoniano. Sua madre, Ninetta, nacque a Manfredonia nel 1926 e nel 1936 fu mandata in Argentina, ancora bambina, senza più poter conoscere davvero la verità su sua madre. Le dissero che era morta. Ma non era così.

Secondo il racconto familiare, la nonna di Rosana, Carmela, sarebbe stata allontanata dalle figlie in circostanze mai chiarite, su volontà del padre (suo bisnonno). Rosana sospetta che dietro quella separazione possa esserci stato un episodio grave, forse un incidente o un fatto avvenuto nei pressi del passaggio a livello del Casello 31, tale da rendere necessario l’intervento di un avvocato.

Ed è qui che la vicenda diventa ancora più complessa e dolorosa. Rosana racconta che, secondo quanto tramandato nella sua famiglia, il bisnonno avrebbe “dato” la propria figlia Carmela a un noto e facoltoso avvocato di Manfredonia, forse come forma di pagamento o accordo. Una ricostruzione che resta tutta da verificare, ma che rappresenta il cuore del mistero che Rosana vuole comprendere.

Perché una donna già sposata, madre di due bambine, sarebbe stata separata dalla propria famiglia? Perché le sue figlie furono allontanate? Perché a Ninetta fu detto che sua madre era morta, quando in realtà era ancora viva?

Domande che Rosana si porta dentro da anni.

“Il dolore di mia madre e di mia nonna è nel mio cuore”, racconta con emozione. Per lei non si tratta soltanto di ricostruire un albero genealogico o di cercare documenti antichi. È un bisogno profondo: dare un nome alla sofferenza, restituire dignità a due donne segnate da decisioni prese da altri, in un’epoca in cui il destino femminile poteva essere piegato da logiche familiari, economiche e sociali.

Rosana vuole onorare la memoria di sua madre e di sua nonna. Vuole capire, per quanto possibile, cosa accadde davvero. E vuole trasformare questa ricerca in un libro, una promessa fatta alla madre prima della morte.

Il titolo, probabilmente, sarà “Ninetta”.

Un nome semplice, intimo, potente. Il nome di una bambina partita per l’Argentina nel 1936, portando con sé una ferita che non si sarebbe mai chiusa del tutto. Una bambina cresciuta credendo che la madre fosse morta, fino al giorno in cui la vide viva, con un’altra bambina in braccio.

Rosana oggi chiede aiuto ai manfredoniani. A chiunque abbia sentito raccontare, dai propri nonni o bisnonni, episodi legati al Casello 31, al passaggio a livello, a quella famiglia, a un avvocato dell’epoca o a una donna di nome Carmela.

Non cerca vendetta. Cerca memoria. Cerca verità. “Il libro lo scriverò”, dice. “L’ho promesso”. E forse proprio da Manfredonia, da quel luogo dove tutto sembra essere cominciato, potrà arrivare un frammento capace di illuminare una storia rimasta troppo a lungo nell’ombra.