SAN SEVERO – Sarà il dj set di Fedez, insieme agli artisti Alma e Amelie, il principale evento musicale della Festa Patronale dedicata alla Madonna del Soccorso 2026.

Il Comune di San Severo ha approvato la determina per l’organizzazione dei festeggiamenti patronali, impegnando una somma complessiva di 98.642,89 euro per concerti, spettacoli bandistici e diritti Siae.

L’atto è stato firmato dalla dirigente dell’Area Servizi Sociali e alla Persona, Silvana Salvemini, in esecuzione della delibera di Giunta approvata lo scorso 5 maggio.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, il concerto principale si svolgerà il 19 maggio 2026 e sarà organizzato dalla società “Vurro Concerti Srl”, alla quale il Comune affiderà direttamente il servizio per un importo di 85 mila euro IVA inclusa.

Nel costo sono compresi palco, copertura, impianti audio-video, luci, consolle, viaggi degli artisti, allestimento camerini, vitto, alloggio, catering, energia elettrica e transenne antipanico.

L’Amministrazione ha inoltre previsto un acconto iniziale di oltre 42 mila euro alla società organizzatrice.

Accanto all’evento principale, il programma dei festeggiamenti includerà anche concerti bandistici tradizionali affidati alle associazioni culturali “I Musici” e “Città di San Severo”. Le due bande si esibiranno nei giorni 16, 17 e 18 maggio con concerti lirico-sinfonici e matinée musicali. Per questi spettacoli il Comune spenderà circa 10 mila euro complessivi. Ulteriori 3.247 euro saranno destinati al pagamento dei diritti Siae.

Nel provvedimento l’Amministrazione sottolinea il valore culturale, religioso e identitario della festa patronale, definita come un evento centrale per l’intera comunità cittadina e per il territorio dell’Alto Tavoliere. “La festa rappresenta un’occasione per coltivare la memoria della storia e trasmettere alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali della città”, si legge nella determina. La procedura scelta è quella dell’affidamento diretto tramite piattaforma telematica Traspare, consentita dal nuovo Codice degli Appalti per importi inferiori a 140 mila euro.

Il Comune ha già acquisito i codici identificativi di gara (CIG) previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli uffici comunali hanno inoltre verificato la regolarità contributiva dei soggetti affidatari.

L’evento con Fedez punta ad attirare migliaia di persone nel centro cittadino durante i festeggiamenti patronali, confermando la strategia dell’Amministrazione di affiancare ai tradizionali appuntamenti religiosi anche grandi eventi musicali capaci di richiamare pubblico da tutta la provincia.

L’organizzazione della festa patronale rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti economicamente e socialmente più rilevanti per la città di San Severo.