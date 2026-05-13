Sanità sul Gargano, Starace: “Nessun turismo è sostenibile senza una buona copertura sanitaria”

Si è svolto ieri mattina nella sede della direzione dell’Asl di Foggia un incontro dedicato ai servizi sanitari destinati al territorio foggiano, con particolare attenzione alle aree del Gargano maggiormente interessate dai flussi turistici estivi.

Al tavolo del confronto hanno partecipato il direttore regionale, l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace e il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. Al centro della riunione, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria a Vieste e Peschici in vista della stagione turistica.

“Si sta ragionando in un clima di grande collaborazione con l’Asl”, ha dichiarato Starace, annunciando che il prossimo 31 maggio saranno inaugurate a Vieste la nuova Casa di comunità e il nuovo Ospedale di comunità, strutture realizzate ex novo considerate un importante traguardo per il territorio.

L’ospedale di comunità potrà contare su 20 posti letto di media intensità, destinati a pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma che hanno bisogno di assistenza sanitaria non gestibile a domicilio.

Sono inoltre in fase di completamento i lavori relativi all’elisuperficie e alla nuova postazione del 118, infrastrutture considerate strategiche per il sistema di emergenza territoriale del Gargano.

“Nessun turismo è sostenibile e responsabile senza una buona copertura sanitaria”, ha evidenziato l’assessora regionale.

Sul fronte economico, Giuseppe Nobiletti ha ricordato l’impegno finanziario assunto dal Comune di Vieste per sostenere il servizio sanitario durante il periodo estivo.

“Abbiamo triplicato le risorse rispetto allo scorso anno, arrivando a 120mila euro per indennità, buoni carburante e buoni pasto. Inoltre mettiamo a disposizione la foresteria comunale per ospitare i medici del 118, riducendo così anche i costi di alloggio”, ha spiegato il presidente della Provincia, aggiungendo che l’amministrazione comunale è pronta a stanziare ulteriori fondi qualora fosse necessario.

Lo riporta antennasud.com.