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Home // Live // Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Se si scopre dove siamo stati, spariremo di nuovo»

SONIA RITROVATA Sonia Bottacchiari e i figli ritrovati: stanno bene. La donna: «Se si scopre dove siamo stati, spariremo di nuovo»

La Procura ha scelto di non divulgare dettagli sul luogo in cui la donna e i ragazzi si erano rifugiati.

famiglia scomparsa, ph quotidiano nazionale

ph quotidiano nazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Live //

Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli adolescenti, scomparsi dal 20 aprile scorso in Friuli. Lo ha confermato oggi, 13 maggio, la Procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre «sono in buone condizioni di salute» e si trovano «in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita».

La Procura ha scelto di non divulgare dettagli sul luogo in cui la donna e i ragazzi si erano rifugiati. Secondo quanto riferito dalla procuratrice, Bottacchiari avrebbe manifestato «timori e preoccupazioni» rispetto alla possibilità che il nascondiglio venga reso noto, arrivando a dichiarare che, in quel caso, potrebbe «rendersi nuovamente irreperibile».

«Situazione familiare fortemente problematica»

Nel corso degli accertamenti, la 49enne avrebbe descritto una «situazione familiare fortemente problematica». L’obiettivo della Procura resta ora quello di «consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza».

Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza continueranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Al momento i reati ipotizzati sono: sottrazione consensuale di minorenni; mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La procuratrice Pradella ha inoltre sottolineato che i due ragazzi, prima dell’allontanamento — ritenuto allo stato «consenziente» — frequentavano regolarmente la scuola «con continuità e profitto».

«Ringrazio i Carabinieri del Comando provinciale di Udine e del Comando provinciale di Piacenza per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini», ha dichiarato la procuratrice. Lo riporta leggo.it

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