Tamponamento a catena su via Camporeale: cinque feriti, coinvolti anche due minori (FOTO)

FOGGIA — Paura nel pomeriggio di oggi su via Camporeale, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui due minori.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti, oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati.

Secondo le prime informazioni raccolte, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni, anche se gli accertamenti sanitari sono ancora in corso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti.

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito lungo una delle arterie più trafficate della città.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

FOTO MAIZZI