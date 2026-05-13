Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Un progetto che nutre il cuore. L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026”

"A PRANZO CON I NONNI" Un progetto che nutre il cuore. L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026”

Il prossimo appuntamento con “A pranzo con i nonni” è fissato per il 28 maggio 2026, sempre nella RSA di San Marco in Lamis.

Un progetto che nutre il cuore. L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026”

Un progetto che nutre il cuore. L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un progetto che nutre il cuore. L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia per lo straordinario valore umano e sociale. Il progetto che unisce generazioni, crea ponti tra pubblico e volontariato, valorizza la fragilità e custodisce le tradizioni del nostro territorio attraverso tradizioni, ricordi e piatti tipici.

Protagonisti di questa bellissima storia sono gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale di San Marco in Lamis e gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo: giovani mani che cucinano accanto a mani esperte, tra racconti di vita, ricette tramandate e sorrisi che hanno il sapore di casa.

Nato nel 2019 da un’idea condivisa del Prof. Luigi Talienti e Carolina Villani, il progetto dà vita a momenti speciali dedicati alle ricorrenze più sentite: Natale, Carnevale, San Valentino, Festa del Papà. Occasioni in cui la cucina diventa memoria viva, cura reciproca e dialogo tra passato e futuro: “il progetto è parte integrante del nostro PTOF, perché ormai da anni è collaudato e consolidato, a dimostrazione che noi non trascuriamo nessuno nelle fasce di fragilità della nostra società – conclude il Dirigente Talienti – anzi cerchiamo di creare virtù, continuità e prospettiva. Una scuola che tende a colmare il vuoto, perché il vuoto va disseminato; e per essere colmato deve essere conosciuto e riconoscibile”. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta l’11 maggio scorso, è stato ricordato che “A pranzo con i nonni” trasforma un semplice pranzo in un’esperienza di incontro, ascolto e affetto.

Presenti il Magnifico Rettore, Lorenzo Lo Muzio, il Presidente della Commissione giudicatrice presieduta dal Prorettore e Delegato al Grant Office, Michele Milone, il Direttore del Distretto Socio Sanitario 52 di San Marco in Lamis Michele Ciavarella, Carmen Ritrovato, responsabile della RSA di San Marco in Lamis e Carolina Villani, coordinatrice dei servizi sociali distrettuali e co-ideatrice dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento con “A pranzo con i nonni” è fissato per il 28 maggio 2026, sempre nella RSA di San Marco in Lamis.

Sarà ancora una volta un’occasione preziosa per ricordare che le emozioni più autentiche nascono attorno a una tavola condivisa. Preparare un pranzo insieme non è solo condividere un pasto: vuol dire tramandare identità, tradizioni e amore. E poi concluderei: e nel frattempo i nostri alunni, attraverso una cittadinanza attiva, apprendono non solo la pratica laboratoriale, ma una matrice valoriale che li accompagnerà per tutta la vita: “Nel frattempo – conclude Luigi Talienti – i nostri alunni, attraverso una cittadinanza attiva, apprendono non solo la pratica laboratoriale, ma una matrice valoriale che li accompagnerà per tutta la vita”.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO