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Home // Cronaca // Via Trinitapoli, incidente allo svincolo per la circonvallazione di Bari: auto si schianta

INCIDENTE FOGGIA Via Trinitapoli, incidente allo svincolo per la circonvallazione di Bari: auto si schianta

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Peugeot si sarebbe fermato lungo il tratto stradale dopo aver notato alcune sterpaglie

Via Trinitapoli, incidente allo svincolo per la circonvallazione di Bari: auto si schianta

Via Trinitapoli, incidente allo svincolo per la circonvallazione di Bari: auto si schianta

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, sulla Via Trinitapoli, all’altezza dello svincolo per la circonvallazione in direzione Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Peugeot si sarebbe fermato lungo il tratto stradale dopo aver notato alcune sterpaglie in fiamme ai margini della carreggiata. L’uomo sarebbe sceso dal veicolo per verificare la situazione quando, poco dopo, una Lancia Y sopraggiunta nello stesso momento avrebbe impattato violentemente contro la Peugeot rimasta ferma sulla strada.

L’impatto ha provocato momenti di forte paura tra gli automobilisti presenti nella zona, già interessata dal principio d’incendio della vegetazione secca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area, effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico in uno dei punti più trafficati dell’arteria stradale. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.

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