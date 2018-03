Foggia, furto aggravato in concorso: fermati 3 giovanissimi

Di:









Foggia – PERSONALE dell'Upgsp della Questura di Foggia ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare ai danni di giovanissimi del centro, accusati di furto aggravato in concorso: si tratta di Bernardo Marco, nato a Foggia nel 92, L.L., nato a Foggia nel '94 e P.A. nato a Foggia nel '95. L'accusa come detto è quella di furto aggravato in concorso.

