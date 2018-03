Di:



Cagnano Varano, Foggia – E’ in corso, in queste ore un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia impegnati nell’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini hanno consentito di disarticolare una pericolosa banda criminale costituita da “pusher” e di documentare oltre 50 episodi di spaccio di hashish e marijuana. I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 odierne presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. Redazione Stato@riproduzioneriservata Cagnano Varano, droga, presi 8 spacciatori ultima modifica: da

