Patto per la Puglia, Riccardi: “Sinergia non c’è, Capitanata dimenticata”

Foggia. Applausi in diretta stamattina a Foggia per il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, molto critico su quanto previsto nel ‘Patto per la Puglia’ in Capitanata. Sala di Palazzo Dogana gremita di amministratori, associazioni datoriali e sindacali. “Abbiamo necessità di stare nella partita dello sviluppo della Puglia- ha detto Riccardi rivolto a Michele Emiliano che ha fissato un incontro proprio per ascoltare il territorio- non possiamo più restare indietro, vogliamo che tu ti metta davanti a questa battaglia con noi”. Ha parlato di Capitanata “umiliata” in questi anni. “Ho la stessa sensazione parlando ad Emiliano di quando stai tu di fronte a Renzi, ma credo che questa mia contestazione verrà accolta positivamente”, un paragone poi ripreso: “Come Renzi a Roma non può fare tutto da solo così noi qui”.

Il “foggianesimo” ci aveva indicati un tempo come “piagnoni”: “Io vado orgoglioso del foggianesimo, soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi anni. Riscontro una grande disponibilità da parte di Michele Emiliano, ci ascolta sempre ma sono i fatti che distinguono le persone da quello che dicono”. E’ dunque arrivato alla sostanza: “E’ mai possibile che non riusciamo a raggiungere un punto in cui avviare una sinergia? Ne verremmo tutti rafforzati piuttosto che la solita scorribanda di rafforzare l’area metropolitana di Bari o province che in questi ani hanno avuto di tutto di più. C’è bisogno di un progetto politico condivisibile altrimenti queste contrapposizioni ce le porteremo sempre con noi”. Provincia di Lecce con la sua metropolitana di superficie: “E’ caduta per caso nell’agenda?”. E inoltre: “Se il porto di Manfredonia funziona non arreca nessun danno a quello di Bari, Brindisi e Taranto, così per l’aeroporto di Foggia. Dobbiamo riprendere la capacità di stare insieme”. Il sindaco ha poi affrontato l’ultimo punto, quello della classe dirigente regionale, “i dirigenti che comandano oltre la politica: c’è qualche foggiano che è andato da qualche altra parte, o nessuno capisce niente?”. Si riferiva- e li ha citati ed indicati nella sala- a quanti, dirigendo Asl e Iacp, operano a Foggia ma sono esterni alla Capitanata. Prima di continuare con gli interventi in scaletta, Emiliano ha cercato di individuare con precisione la richiesta del sindaco: “Capisco le rivendicazioni politiche ma qual è per Riccardi la cosa più importante, il treno tram?”, una struttura che si sarebbe dovuta attivare tra Foggia e Manfredonia. Emiliano stava registrando, appunto, gli elenchi delle priorità.

(A cura di Paola Lucino – paola.lucino@virgilio.it)